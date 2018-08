CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIBELLUNO In montagna senza programmare la gita: sempre più richieste di aiuto di escursionisti sfiniti. Famiglie con figli che salgono e poi non riescono più a ridiscendere. C'è un boom di soccorsi per feriti lievi, o addirittura illesi, questa estate sulle Dolomiti. Ma anche un calo delle tragedie. Tra luglio e agosto gli angeli della montagna sono intervenuti circa 300 volte in aiuto ai malcapitati feriti o bloccati sulle cime bellunesi. «Rispetto all'anno scorso - spiega il delegato del Soccorso alpino bellunese, Alex Barattin -...