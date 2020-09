I NUMERI

BELLUNO C'è un numero che salta subito agli occhi guardando l'ultimo rapporto firmato da Veneto Lavoro. Ed è la relazione tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro che nei primi sei mesi dell'anno, in provincia di Belluno, segna -395. Poco meno di quattrocento posti di lavoro cancellati da inizio anno. Nonostante il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione concessa in deroga. A far suonare il campanello d'allarme, più forte che in altre province, è la condizione di esclusività in cui si trova Belluno: è l'unica provincia del Veneto ad avere registrato nei primi sei mesi dell'anno un dato negativo. E per completare il quadro ben poco edificante basta dire che l'anno precedente nello stesso periodo il rapporto tra assunzioni e cessazioni era positivo di 2.093 unità. L'addizione tra il dato del 2019 e quello del 2020 dice quindi che i posti di lavoro potenzialmente cancellati sfiorano i 2500. In una provincia di 200mila abitanti il peso è dunque dell'uno per cento.

IL DETTAGLIO

Il periodo più nero è stato chiaramente quello del confinamento (lockdown), compreso tra il 23 febbraio e il 3 maggio, durante quei due mesi sono andati in fumo 4.539 posti di lavoro. A fronte di 5.752 cessazioni e sole 1.213 assunzioni. Nei periodi successivi non c'è stato l'atteso rimbalzo. Pur con un saldo positivo di 1.766 posti di lavoro tra il 4 maggio e fine giugno, siamo distanti dal risultato del 2019 quando il saldo si era fermato 500 posti di lavoro più su a 2.665 a fronte di 4.611 assunzioni (nel 2020 nello stesso periodo sono state 3.498). Un copione che si è ripetuto anche nel mese di luglio. Il saldo è positivo di 1.894 posti di lavoro ma dodici mesi prima lo era stato di 2.366. Insomma, anche nei mesi della ripartenza la provincia di Belluno si è tenuta su livelli occupazionali ben al di sotto delle serie storiche.

COSA PESA

In un periodo in cui i licenziamenti non sono permessi, per effetto del decreto del governo ed è prevista la misura della cassa in deroga, a determinare le cessazioni sono soprattutto i mancati rinnovi contrattuali. Ma non si tratta di un dettaglio, in una provincia come Belluno, che permetta di stare sereni. Al contrario, indica instabilità e precarietà che può trovare solo una parziale spiegazione nell'ampio ricorso ai contratti stagionali in campo turistico.

L'ANALISI

«Il risultato - è il commento della Regione a corredo dei numeri diffusi da Veneto Lavoro - è dovuto principalmente ai provvedimenti di lockdown imposti per limitare la diffusione del contagio, che hanno comportato da un lato il mancato avvio delle attività stagionali legate alla Pasqua e dall'altro il ridotto e ritardato avvio di quelle estive, ma dimostra anche la brusca accelerazione di una tendenza al rallentamento dell'occupazione in atto da tempo». Turismo e commercio, secondo quanto emerge dall'analisi, sono i settori più colpiti, mostrando un saldo (su base regionale) nel periodo di appena 12.000 posti di lavoro, ben 22.000 in meno rispetto al corrispondente trimestre del 2019. L'industria nel suo complesso risulta appena positiva (+800 contro +4.200 dell'anno precedente) e le 1.300 posizioni in più registrate in agricoltura non rappresentano neppure la metà di quanto registrato un anno prima. A maggio e giugno si sono però registrati anche i primi segnali di ripresa, con l'arresto della caduta occupazionale e il parziale recupero delle assunzioni, a Belluno però il saldo rimane negativo.

LE ASPETTATIVE

Per chi spera in una ripresa immediata c'è poco da stare allegri. Le previsioni Istat stimano per il secondo semestre dell'anno una caduta di entità eccezionale per il Pil nazionale (-12,8%), per il Veneto le stime parlano di un calo del 10,6% del Pil regionale, superiore alla media nazionale in virtù del peso del settore turistico sull'economia regionale.

Andrea Zambenedetti

