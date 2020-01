I NUMERI

BELLUNO A sorridere ci sono solo otto comuni in provincia di Belluno: Alleghe, Auronzo, Canale, Colle Santa Lucia, Lorenzago, Sedico, Vodo e Zoppé. Fatta eccezione per Sedico e Zoppé in cui, conti alla mano, siamo davanti ad una maggiore entrata per gli altri sei Comuni si tratta solo di una minore uscita. Il fondo di solidarietà comunale infatti lo percepiscono i Comuni che hanno meno introiti mentre lo pagano i municipi che ne hanno di più, per esempio grazie all'Imu per le seconde case. A fronte di questi otto Comuni in cui le cose, se non ci saranno cambiamenti, miglioreranno negli altri 53 le cose peggiorano. Così il nuovo anno è cominciato con la protesta per i tagli dello Stato. Il Veneto nel 2020 perderà quasi 8 milioni di euro rispetto al 2019, per effetto dei rinnovati criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Un nuovo algoritmo che scontenta tutti, o quasi. La decisione del nuovo criterio di calcolo è stata presa l'11 dicembre, dalla Conferenza Stato-Città. Un cambio di rotta che in Veneto ha creato più di qualche mal di pancia e che potrebbe presto portare ad un emendamento. A fine 2018 una serie di Comuni, tra questi c'erano anche Cortina e Borca, lamentavano il criterio di ridistribuzione: Federico D'Incà (all'epoca era questore alla Camera) aveva anche depositato un'interrogazione in Commissione finanze per chiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze su come rimodulare il contributo dopo Vaia.

COSÌ A BELLUNO

Il capoluogo di provincia nel 2019 percepiva dal fondo di solidarietà e coesione 3milioni 21mila euro: ora ne percepirà 198mila in meno. Dal lato opposto, Cortina era costretta a pagare 7milioni 259mila euro, pagherà 7milioni 566mila: 306mila euro in più. Il presidente di Anci Veneto non vede tutto nero: «Guardando i totali si scopre che il saldo è estremamente negativo, il rischio è che molti Comuni - spiega Mario Conte, che è anche sindaco di Treviso - abbiano già impostato i bilanci e siano quindi costretti a tagliare i servizi ai cittadini. Io sono però convinto che i tempi per intervenire ci siano ancora ed ho attivato un dialogo con il sottosegretario Achille Variati, entro fine gennaio potrebbe cambiare qualcosa, per ora continuiamo la strada del dialogo». Ciò che è certo è che il nuovo giro di vita peggiora una situazione che a molti stava già stretta. Mettere mano al portafoglio non è mai un'operazione semplice. Fare solidarietà perché si è obbligati, per certi versi lo è ancora meno.

IL CASO SAN VITO

A spiegare nel dettaglio quello che appare come un paradosso ci pensa il primo cittadino di San Vito di Cadore: «Contro questo fondo - spiega il sindaco Franco De Bon - abbiamo fatto ricorso e in primo grado avremmo anche vinto. Il ragionamento che faccio io è che i servizi comunque li devo erogare anche alle seconde case e in più mi trovo a gestire una situazione di fabbisogni di personale altalenanti e flessibili. Ci sono periodi in cui ho diecimila abitanti a cui devo fornire servizi: spalare la neve, per esempio o rispondere alle richieste di progetti con l'ufficio tecnico, e altri in cui di abitanti ne ho 1890. Serve quindi una macchina flessibile che è più costosa. Io non dico che dobbiamo tenerceli tutti ma quelli che ci vengono chiesti sono decisamente troppi».

Andrea Zambenedetti

