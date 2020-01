«I nostri negozi stanno morendo è ora di trovare una soluzione»

L'ALLARME

BELLUNO L'incubo ha le sembianze di una strisciolina di carta con l'elenco dei prodotti acquistati, gli importi e il totale. Ed ha un nome e un cognome: scontrino elettronico. L'ultimo balzello della lotta anti evasione che sta mandando ai matti più di qualche esercente. L'allarme arriva dal Piemonte ma in provincia di Belluno le cose, a quanto pare, non stanno andando in modo molto diverso. «Lo diciamo chiaramente - spiega Ennio Vigne, presidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani) del Veneto - alla montagna serve una legislazione differente. Qui pur di rispettare la legge si arriva al punto di chiudere i negozi».

«Chi tiene aperto un negozio in montagna - prosegue Vigne - non lo fa certo per arricchirsi ma lo fa quasi con spirito di volontariato. Non lamentiamoci se poi ci accorgiamo che i negozi sono scomparsi. È adesso il momento di intervenire e di trovare delle soluzioni. È evidente che più che degli incentivi servono proprio regole diverse. La montagna si tutela solo con delle regole create per la montagna. Noi non chiediamo deroghe ma chiediamo un approccio differente».

Dopo il negozio di Podenzoi che ha chiuso i battenti perché impossibilitato ad adeguarsi alla normativa sullo scontrino elettronico arriva la segnalazione di altre difficoltà relative alla ricezione dell'Agenzia delle Entrate. «Anche con la buona volontà - sfidando connessioni che viaggiano a meno di 200kbs, molti negozianti dei Comuni montani hanno trovato la porta chiusa all'agenzia delle Entrate, perché il sistema telematico dei corrispettivi è stato compromesso da da numerosi blocchi del sistema informatico centrale dell'Agenzia.

«La paura - prosegue Vigne - è che altre attività abbiano chiuso i battenti per timore della nuova normativa». L'Unione nazionale comuni, comunità enti montani, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate una mappatura che possa chiarire se ci sono state delle chiusure nel cambio di normativa e i rischi connessi alla desertificazione commerciale nelle valli e nei piccoli Comuni. «Un'analisi - spiegano i vertici dell'associazione - da fare entro gennaio in tutte le aree montane del Paese. Non senza un rinvio delle multe per chi non si è dotato di registratore elettronico».

«Bisogna fare come abbiamo fatto per la telefonia» nel 2013 i Comuni di montagna si sono coalizzati chiedendo ad una voce una migliore copertura della rete dei telefoni cellulari. «Ora è chiaro che i bellunesi da soli hanno numeri che dicono poco ma se mettiamo assieme anche le Alpi e gli Appennini il discorso cambia» conclude Vigne. Insomma, più che di deroghe o di regalini la montagna chiede dignità e regole adeguate: quassù anche l'introduzione di una nuova circolare sull'invio dei corrispettivi rischia di far morire una piccola comunità.

