LA GIORNATA

BELLUNO Due decessi, ma sempre più guariti e gli ospedali che di fatto si stanno svuotando. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla ulteriore discesa dei casi positivi: sono 484 i bellunesi con coronavirus, secondo quanto riportato nel bollettino di ieri alle 17 di Azienda Zero. Solo 20 giorni fa erano quasi 200 in più (664). Resta però grave la situazione a Borgo Valbelluna, comune con diversi focolai: alle case di riposo si sono aggiunte due famiglie in isolamento tra Corte e Cordellon.

I LUTTI

La Usl 1 Dolomiti ha comunicato ieri il decesso di due donne Covid positive, avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 maggio. Oltre all'ospite 72enne della Padre Kolbe, la feltrina Anna Fiorin, dopo settimane di agonia nella Terapia intensiva del San Martino è deceduta Lorenza Laveder, 67 anni di Belluno. È la moglie di Riccardo Dell'Eva, già docente di lettere in vari istituti e ex dirigente scolastico dei licei Renier. E così, con l'età delle vittime che si abbassa sempre più, dopo ieri siamo a quota 100 decessi per coronavirus dall'inizio dell'emergenza nel Bellunese.

IL BOLLETTINO

Il dato cumulativo dei bellunesi positivi al tampone dall'inizio del contagio, che comprende sia guariti che deceduti, era ieri alle 17 sul bollettino di Azienda Zero 1.146 (un solo caso in più in 24 ore). I bellunesi attualmente positivi al tampone scendono in modo vertiginoso: ieri sera erano 484, ma solo poche ore prima, ieri mattina erano 489 (in tutto 32 casi in meno in 24 ore). I bellunesi attualmente isolati sono 886, solo qualche giorno fa superavano quota mille. Specchio di questo andamento, con la curva del contagio che procede velocemente verso lo zero, è il caso di Cortina, per giorni primo comune per casi Covid. Il sindaco Gianpietro Ghedina ieri comunicava: «In questi due giorni il numero di positivi al Covid-19 è ulteriormente diminuito, portando da 43 casi a 34 (meno 9) nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Le persone in quarantena (isolamento domiciliare) sono 13. Continua la discesa della curva del contagio». Il totale dei bellunesi guariti dall'inizio del contagio in provincia salgono così a 566: i guariti ora sono quasi 100 in più dei malati (484).

I RICOVERI

E gli ospedali si svuotano. La situazione tra Belluno e Agordo (le due strutture dove ci sono aree dedicate a pazienti covid) è la seguente. In una settimana si è passati da 84 ricoverati a 48. In terapia intensiva a Belluno sono rimaste 3 persone: sono gli unici casi gravissimi di coronavirus in provincia. In area non critica a Belluno ci sono 8 persone, nell'ospedale di comunità del San Martino 16. Ad Agordo ci sono 19 pazienti. I pazienti dimessi, dall'inizio dell'emergenza, sono a quota 143.

I RINFORZI

Ma non bisogna abbassare la guardia e prosegue il potenziamento delle risorse umane del servizio sanitario nazionale legate alle esigenze derivanti dall'emergenza Covid, 19, anche in Usl 1 Dolomiti. Ieri è arrivato un nuovo tecnico di laboratorio, un rapporto in libera professione.

