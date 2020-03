Il nuovo decreto del 4 marzo prevede di proteggere i nonni delle case di riposo dal nuovo virus e limita le visite ai soli casi eccezionali? Nessun problema.

L'Azienda feltrina per i servizi alla persona, attraverso le disposizioni del direttore Stefano Triches, prevede che il servizio educativo e psicologico dei Centri di servizio don Rostirolla di Cesiomaggiore e Brandalise di Feltre mettano in atto le opportune misure per consentire ai familiari e ai parenti degli ospiti di avere colloqui e videochiamate con i propri cari.

Così a Cesiomaggiore già da ieri le videochiamate sono garantite, mentre a Feltre si partirà domani.

Tutto ciò per fare in modo che i nonni non si sentano soli, che sentano comunque la vicinanza dei loro cari, anche se l'uso della tecnologia non risulta essere per loro così semplice. Le educatrici e le psicologhe cercheranno di mettere in atto tutte le strategie per far sì che le famiglie possano vedere e parlare con i propri cari, in orari appositamente dedicati all'attività.

I familiari che volessero avere informazioni sulla possibilità di effettuare le videochiamate sono invitati a rivolgersi per Cesio al numero 0439/438389 mentre per Feltre 0439/8857.

