TREVISO L'emergenza Covid svuota i pronto soccorso. L'appello a non precipitarsi nell'area delle urgenze per qualsiasi problema è stato recepito. Gli accessi a Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto (ora solo punto Covid) registrano cali fino al 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. «Il trend è simile a quello visto nella prima ondata spiega Enrico Bernardi, direttore dei pronto soccorso di Treviso e Conegliano a Treviso siamo passati da 340 a 200 accessi al giorno. A Conegliano contavano 200 accessi. E a Vittorio Veneto 80. Adesso, invece, registriamo complessivamente 180 accessi al giorno». «Attenzione, però, le persone con problemi urgenti non restano a casa specifica sono diminuiti i codici bianchi. La conferma arriva dal fatto che quelli rossi e gialli sono saliti da poco più del 20% a quasi il 50% del totale».

I ricoveri, invece, restano in linea. Su questi pesa il coronavirus. In media emergono ogni giorno 45 positività tra le persone che si rivolgono al pronto soccorso di Treviso, 20 in quello di Conegliano e 30 nel punto di primo intervento Covid di Vittorio Veneto. Non tutti vengono ricoverati: dipende dai sintomi. L'unità di Malattie infettive del Ca' Foncello, ad esempio, accoglie una decina di pazienti al giorno. «Il Suem118 fa un grosso filtro: buona parte delle richieste di intervento possono essere gestite a livello telefonico sottolinea il primario c'è un grande lavoro di squadra tra il Suem, l'ospedale e la medicina del territorio». Quando possibile, anche i pazienti che hanno sviluppato una forma di polmonite vengono dimessi e seguiti a domicilio. «Se ci sono le condizioni, si tratta di una procedura normale. Non legata solo al Covid mette in chiaro Bernardi i pazienti in buono stato non hanno difficoltà ad accettare». A volte scatta il ricovero per persone che non hanno la possibilità, per mille motivi, di rispettare l'isolamento nella propria abitazione. Ricoveri sociali, vengono definiti. Nell'ultimo periodo ne sono stati registrati parecchi in particolare a Montebelluna. Ma non solo. Per questo che l'Usl sta per aprire l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene e punta ad allestire due ---nuovi reparti Covid sfruttando spazi isolati messi a disposizione dalle case di riposo.

Resta il nodo della carenza di personale. Tanto più che oggi 130 dipendenti dell'Usl sono costretti a casa perché contagiati o contatti di casi positivi: 13 medici, 64 infermieri, 23 operatori e 30 addetti impegnati in vari settori. Una ventina di infermieri e operatori lavorano proprio nei pronto soccorso. Si inserisce qui il presidio dei sindacati andato in scena ieri davanti al Ca' Foncello. «Siamo molto preoccupati. Oltre al personale oggi in quarantena, negli ospedali trevigiani mancano 200 infermieri, 120 operatori, 30 assistenti sanitari per il dipartimento di Prevenzione, 16 psicologi, altrettanti psichiatri e una ventina di tecnici di laboratorio dicono Marta Casarin (Fp Cgil), Paolo Libero (Cisl Fp) e Florio Michelin (Fpl Uil) c'è il concorso in Veneto per gli infermieri. Sono 472 le persone iscritte per Treviso. Dovrebbero essere assunte tutte per coprire i posti disponibili e contestualmente dare una mano alle strutture residenziali che si trovano in difficoltà». «Ed è indispensabile ragionare su un contratto di settore aggiunge Casarin non si può continuare con il dumping contrattuale in un meccanismo di mercificazione tra lavoratori che vengono pagati in modo diverso». I lavoratori della sanità pubblica sono in agitazione. E non escludono lo sciopero. Dal canto proprio, l'Usl respinge l'accusa di essere rimasta a guardare durante l'estate: «Attraverso il concorso andremo ad assumere 100 infermieri tira le fila il direttore generale Francesco Benazzi : la mole di avvisi e concorsi che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Con la sospensione di parte delle attività non urgenti, poi, abbiamo portato l'assistenza in Malattie infettive dalla quota stabilita di 230 minuti a 280 minuti per paziente al giorno. Non si possono raccontare cose non vere». (m.fav)

