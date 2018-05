CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NODI ROMA Non è facile sintonizzare culture politiche diverse per dare vita a un governo. Non a caso la Democrazia Cristiana ci mise quasi dieci anni a far digerire al suo elettorato più conservatore (con tanto di tintinnar di spade dei militari nel 1964) quel po' di riforme che volevano i socialisti. L'operazione poi diventa complicatissima quando sul tavolo di trattativa, come quello M5S-Lega, aleggiano due convitati di pietra, silenti ma ben armati, come l'Europa e i mercati finanziari. Che poi sarebbero i risparmiatori cui l'indebitato...