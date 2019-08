I NODI DEL TERRITORIO FELTRE Sanità, autonomia, olimpiadi e viabilità.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NODI DEL TERRITORIOFELTRE Sanità, autonomia, olimpiadi e viabilità. Sono molteplici le tematiche importanti per la provincia di Belluno che ieri sono state analizzate punto su punto dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.LA SANITA' BELLUNESE«Credo sia superfluo dire come Belluno abbia un'importanza per noi pari agli altri territori ha ribadito . Dopo nove anni di governo è innegabile dire che abbiamo investito sul territorio e mi ha fatto piacere sentire i ringraziamenti del sindaco di Feltre anche per le scelte operative che...