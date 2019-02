I nodi del Governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGECHIOMONTE Nell'antro della montagna, mentre fuori infuria la nevicata, gli si avvicina un operaio, calabrese, della Cgil. Si chiama Cosimo Russo, 48 anni, e gli dice: «Ministro Salvini, avevamo il lavoro e ora non lo abbiamo più a causa del blocco della Tav. Chi di noi è tornato al Sud, chi è dovuto emigrare. Questa è una grande opera che serve a tutti e confidiamo in lei, anche chi è di sinistra, anche quelli - e tra noi sono tanti - che hanno votato per i grillini». Salvini è al cantiere di Chiomonte, scandisce il suo sì...