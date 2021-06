Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Uno alle Zattere, l'altro in riva degli Schiavoni, il primo a protestare contro la Msc Orchestra in uscita oggi alle 17 dalla Marittima per la prima crociera post pandemia, il secondo a sostenere il settore delle crociere e le sue migliaia di lavoratori messi in ginocchio in questo anno e mezzo di chiusure. Sono i due fronti che oggi pomeriggio manifesteranno a Venezia. I No Navi si ritroveranno alle 16 alle Zattere vicino a San...