LA PROTESTA

VENEZIA «La vostra festa NON deve iniziare» annunciava sui social la galassia No Mose nel chiamare a raccolta i manifestanti in bacino di San Marco per provare ad arrivare al Lido e, dall'acqua, rovinare in qualche modo la prova generale del Mose, celebrata alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli. Appello a cui ieri mattina hanno risposto una ventina di imbarcazioni, con vessilli No Navi e No Mose sventolati durante la manifestazione.

Ad impedire l'arrivo al Lido, però, una quindicina di imbarcazioni delle forze dell'ordine: polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza, scesa in campo anche con un elicottero per osservare ogni cosa dal cielo.

Ecco che quindi è nata così una sorta di «battaglia navale» (per usare le parole social degli stessi manifestanti) tra i No Mose e le forze dell'ordine. Ogni qualvolta che un barchino di antagonisti sfondava la linea immaginaria creata da finanza, polizia, municipale e carabinieri a difesa del tratto di laguna davanti al Lido, i motoscafi rispondevano passando tra i barchini creando onde e schizzi d'acqua in modo da fare desistere ogni altra azione.

Si è andati avanti così per più di un'ora, senza che i No Mose riuscissero a raggiungere il Lido, ma senza che mai la situazione andasse fuori controllo. Gli unici momenti di tensione si sono verificati quando da un'imbarcazione sono stati lanciati in acqua dei fumogeni, ma non si è mai arrivati ad un vero e proprio scontro tra agenti e militari e chi protestava contro un'opera considerata faraonica, inutile anzi dannosa per Venezia e per il suo ecosistema lagunare.

Nicola Munaro

