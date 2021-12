Svanito l'effetto Tedino, il Pordenone torna quello di inizio stagione, ai tempi in cui era allenato da Massimo Paci, seguito da Massimo Rastelli. A Crotone i neroverdi hanno patito, contro una diretta concorrente nella corsa alla salvezza un brutto 4-1, rivitalizzando i calabresi che erano reduci da ben cinque tonfi consecutivi e sprofondando nella crisi più nera. In campo i ramarri hanno pienamente deluso, in primis come atteggiamento e poi sotto il profilo tecnico e tattico, anche per talune ingenuità. Ancora una volta a condizionare la prestazione è stata un'espulsione, l'ultima di una lunga serie: Falasco prima si fa ammonire per simulazione e poco dopo perché, uscito temporaneamente per un problema fisico, entra in campo senza attendere il via libera dell'arbitro per opporsi a un avversario. Per il Pordenone, che aveva accorciato l'iniziale svantaggio portandosi sul 2-1 per il Crotone, è stato blackout.

Questa volta, per bocca di Mauro Lovisa, le colpe non cadono sul tecnico, semmai i giocatori: «Da lunedì metteremo dei giocatori fuori perché bisogna dare dei segnali - ha annunciato il presidente - Abbiamo ovviamente sbagliato alcune scelte a inizio anno. I playout sono però ancora alla portata, dobbiamo provarci con uno spirito diverso e giocatori che sentano questa maglia».

