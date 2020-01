I negozianti sorridono «Una partenza a mille»

«IL BILANCIO

BELLUNO Ci si sbilancia fino al pollice in su. Il primo giorno di saldi è andato a mille. A dirlo è Stefano Bristot, che il cuore del capoluogo lo guarda dalla piazza principale, piazza dei Martiri. La sua bottega si trova sotto i portici e, ieri, lui e le dipendenti hanno avuto un gran da fare. Qualcun altro parla di una partenza tiepida, non negativa ma in linea con quella dello scorso anno. Ad ogni modo, anche per chi dalla giornata di ieri ha raccolto entusiasmo, gli animi sono cauti perché l'andamento degli ultimi anni insegna che dopo l'assalto c'è la calma, quasi piatta.

L'APERTURA

Ieri mattina il centro storico si è svegliato in fermento, con un gran via vai di persone tra i vicoli e le piazze, un parcheggio di Lambioi quasi al completo attorno alle 12 e casette del brulè affollate. Lo struscio sul liston in orario aperitivo è stato, per molti, corredato dalle classiche borse di carta sinonimo di acquisti a dimostrazione di come, i bellunesi, non si siano limitati a guardare le vetrine. Una ventata di ottimismo ha percorso le vie della città, sebbene freddata dal senso pratico e dalla memoria storica dei tanti negozianti che, inclini a mettere le mani avanti, non si lasciano troppo impressionare. L'avvio della stagione delle offerte è stato, come nei film americani, quasi una corsa all'affare. Ieri mattina il centro era insolitamente affollato, le scale mobili piene, la pista da pattinaggio brulicava di ragazzi e i negozi erano intasati di persone. In orario aperitivo i chioschi del salotto buono di Belluno erano animati da capannelli di gente, più del solito. Sembrava un giorno di festa. E un po' lo era, in effetti, per chi ha atteso i saldi per acquistare il capo desiderato e per gli stessi negozianti che da settimane si arrovellavano in congetture sull'andamento di questa stagione.

IL COMMENTO

«L'avvio dei saldi è sempre eccezionale, va sempre a mille, e così è stato anche ieri spiega Bristot, titolare di Petit Fleur e presidente del Consorzio Belluno Centro Storico. Tuttavia la mia sensazione è che già da oggi il fermento si acquieti. L'inizio va sempre bene, la gente corre e cerca l'affare, i commercianti lavorano e sono contenti, ma negli ultimi anni dal secondo giorno si è sempre osservata una flessione». La città vestita a festa per il Natale, certo, aiuta ad attirare persone così come le vetrine ben organizzate e belle da vedere. Sono questi gli aspetti sui quali puntare, secondo Bristot, per tenere testa ai centri commerciali. Al contrario, secondo Miriam De Min di Soft Moda, in piazza Santo Stefano, il bello deve ancora venire. «La partenza, dal mio punto di vista, è stata tiepida rivela , ma d'altra parte dobbiamo tenere conto di come siano giorni di vacanza, perciò molti bellunesi saranno fuori città. Mi attendo un andamento diverso dalla prossima settimana». E cosa acquistano i bellunesi? Spesso capi o oggetti adocchiati nelle settimane precedenti. «Entrano, chiedono di un particolare modello e se non sono soddisfatti di come sta addosso allora guardano altro spiega De Min - in questi momenti vediamo anche persone che generalmente non sono nostri clienti durante l'anno».

L'ALLARME

Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio, non grida vittoria nonostante ieri, passeggiando in centro, sia rimasto soddisfatto dallo sguardo sulle piazze piene. «L'ottima organizzazione di questo Natale ha dimostrato come, lavorando in sinergia pubblico e privato, si riesca a rendere attrattivo il centro - le sue parole -, ma non basta. Lo scontrino elettronico è una buffonata che metterà in ginocchio altre aziende, oltre a quelle che hanno già chiuso. Come fanno, per esempio, le attività di quelle zone non coperte dalla rete?».

Alessia Trentin

