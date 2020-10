IL PORTALE

SAN DONÀ/JESOLO In questo periodo servirà soprattutto a bar, ristoranti e ai comparti più colpiti dalle ultime restrizioni, ma la piattaforma gratuita Vetrineonline.com è a disposizione di ogni settore del commercio. Si tratta di uno strumento creato da Confcommercio San Donà-Jesolo con l'intento di portare sul web la relazione tra il cliente e il commerciante.

L'iniziativa era stata avviata durante il periodo del confinamento più duro e poi sviluppata per dare un grosso contributo alle aziende. «La piattaforma sviluppata da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia punta a potenziare la possibilità di interazione tra il compratore e il negozio di vicinato, in un periodo contrassegnato da una forte propensione allo sviluppo del commercio elettronico» sottolinea Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo. «Al servizio di market-place tradizionale aggiunge il direttore di Confcommercio, Andrea Granzotto vengono affiancati servizi di messaggistica e videoconferenza, per permettere a cliente e fornitore per dialogare anche via Internet, facilitando l'acquisto dei prodotti». Davide Borrelli, referente del progetto spiega: «In un'unica piattaforma sarà possibile trovare il negozio o il ristorante al luogo in cui ci si trova, acquistare online con modalità standard, parlare con il venditore o vedere la merce, chiedere informazioni, prenotare un tavolo, ordinare un pasto per asporto o una consegna a domicilio». Una sorta di piazza virtuale, dunque, dove gli utenti possono passeggiare, guardare le vetrine, scegliere il negozio in cui entrare e poi interagire direttamente con il gestore per scegliere il prodotto da acquistare.

I principali servizi a disposizione dalla piattaforma sono: video-transazione, ossia avviare una videochiamata con l'esercente, pagare con il telefonino, elimina-code online, prenotazione tavoli, gestione degli accessi del personale, menù digitale attraverso la scansione di un QrCode si potrà visualizzare un menù sul proprio smartphone e rendere disponibile il menù nella piattaforma per attrarre potenziali nuovi clienti. Ma ancora altri servizi consistono nell'accesso contingentato (ad esempio di parchi, aree comuni ed altro) e la creazione di un centro commerciale virtuale in cui ogni utente può creare la sua piazza con i negozi di prossimità preferiti, visitarli senza fare code e senza spostarsi da casa.

