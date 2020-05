SETTORE IN CRISI

UDINE Pronti ad aprire anche domani. I commercianti del settore abbigliamento e calzature non attendono altro che l'ok ufficiale per il restart e in queste settimane non sono stati con le mani in mano ma hanno provveduto ad adeguare i rispettivi negozi seguendo un protocollo stilato dalla Federmoda, lo stesso che dal 14 aprile ha permesso la riapertura per i punti vendita dedicati all'abbigliamento per i bambini.

A CACCIA DI GEL E GUANTI

«Non attendiamo altro che rialzare le saracinesche spiega Antonella Popolizio, rappresentante della Federmoda-Confcommercio i locali sono stati sanificati, i contingentamenti degli ingressi sono stati definiti mentre scontiamo solo la preoccupazione della scarsa disponibilità di gel igienizzante e di guanti monouso, introvabili per tutti. Contiamo comunque di riuscire a superare il problema in questi giorni. Abbiamo assistito a un susseguirsi decreti e ribadiamo che non c'è rischio aggiuntivo in un negozio di abbigliamento o scarpe rispetto ai supermercati per esempio».

«Noi siamo già presenti nei negozi per la sanificazione di tutti i locali utilizzando l'ozono le fa eco Alessandra Mattiussi, responsabile punto vendita della Web a Udine, che parallelamente ha potenziato il servizio di e-commerce per la vendita online - in previsione della riapertura abbiamo acquistato guanti, mascherine, gel idroalcolici, per noi che per i clienti; abbiamo predisposto gli ingressi scaglionati per evitare assembramenti e far sì che il cliente si trovi a suo agio come è sempre stato nella nostra filosofia. Gli spazi definiti sono quelli di un cliente ogni 3 metri quadrati. La prova dei capi nei camerini avverrà come sempre; alla fine, gli abiti nel caso in cui non venissero acquistati, verranno sanificati e in seguito rimessi in vendita. Anche sul fronte della turnistica lavorativa la previsione è di un allungamento degli orari di apertura così da poter scaglionare meglio le persone».

LE DIRETTIVE

A livello normativo è stato specificato che non è previsto alcun obbligo di sanificazione dei prodotti in capo al commerciante. È prevista la sola sanificazione del negozio (ex Circolare 5.443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute), con disinfettanti quali l'ipoclorito di sodio (0,1%) o etanolo al 75% e la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno, in funzione dell'orario di apertura. Ci deve essere nei locali una adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria. Va effettuata la pulizia dei filtri dell'aria condizionata o, se necessaria, la revisione dell'impianto. C'è l'obbligo di previsione di dispenser con ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani con distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%. In particolare, all'ingresso, vicino ai camerini, accanto a casse e sistemi di pagamento, tastiere, schermi touch.

CENTRI COMMERCIALI

«Noi ci siamo occupati per i protocolli delle aree comuni del centro commerciale fa sapere Antonio Maria Bardelli, patron del Città Fiera di Torreano di Martignacco - i negozi si stanno regolando autonomamente; abbiamo puntato molto sui processi di sanificazione, dai tappeti agli ingressi che puliscono le suole delle scarpe onde evitare il trasporto di polveri all'interno; ogni mattina e per altre tre volte al giorno vengono utilizzati prodotti disinfettanti per bagni, maniglie, corrimani, ascensori, pulsanti; c'è stato un potenziamento e raddoppio dei filtri dell'aria condizionata, con tecnologia ad hoc, tutti consigliati dall'Oms; stiamo immaginando, ove ci fosse prova dei capi, la loro successiva sanificazione. Secondo poi i protocolli decisi dall'associazione nazionale centri commerciali, saranno rispettate le misure di distanziamento che prevedono una persona ogni 10 metri quadri (il centro si sviluppa su una superficie di 130 mila metri quadri, ndr); se dovessero essere poi previsti i termoscanner obbligatori aggiunge Bardelli - ci adegueremo, ma non è ancora chiaro; cercheremo infine di distinguere percorsi di ingresso e uscita, consci del fatto che tutti ormai siamo più consapevoli nell'affrontare e auto gestire eventuali linee di febbre , rimanendo a casa; questa è la chiave per vincere la partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA