«Il Governo si è dimenticato di noi. Sono previste indennità per stagionali, lavoratori dello sport e dello spettacolo, ristori economici per tutti i lavoratori di quei settori che hanno chiuso i battenti, dalle discoteche alle palestre e per i bar ed i ristoranti costretti a tirar giù le saracinesche alle 18. E' prevista la cancellazione della seconda rata Imu per chi si occupa di ristorazione, turismo e spettacolo. Tutto giustissimo. Ma a noi partite Iva, a noi che gestiamo negozi di souvenir quale sostegno è stato promesso dal Governo? Nulla, anzi a partire da luglio abbiamo dovuto ricominciare anche a pagare anche le tasse».

E' la denuncia di Salvatore Scoppetta, presidente dell'Associazione Partite Iva Venezia, un giovane artigiano che realizza gioielli in vetro di Murano con la moglie Alice Nason. Lo scorso maggio su centinaia di vetrine di attività commerciali ed artigianali legate al turismo, vetri di Murano, maschere, bigiotteria artistica, oggettistica hand-made, era comparso un epitaffio: Senza aiuti moriamo. Se riapriamo, falliamo. Ne dà il triste annuncio l'Associazione Partite Iva Venezia.

Una composta e silenziosa forma di protesta che annunciava un futuro funesto per tutte quelle piccole attività che, da sole, senza aiuti concreti, non sarebbero potute uscire dalla crisi. L'Associazione, nata alle prime ore della pandemia, in pochissimo tempo aveva raggiunto un numero molto elevato di associati, oltre cinquemila, per lo più commercianti e artigiani di Venezia, ma anche della terraferma e del Veneto. «All'epoca il finanziamento di 600 euro per i mesi di marzo ed aprile e di 1000 euro per maggio, concesso alle partite Iva era stato una goccia in mezzo al mare, ora però non si parla neanche di questo indennizzo sia pur minimo - aggiunge Scoppetta - Le partite Iva, pesantemente coinvolte dalle restrizioni dell'ultimo Dpcm, non riceveranno nulla, nonostante il nostro fatturato sia oggi pari a zero. Si parla di una erogazione del bonus centri storici, ma non ci sono certezze. In queste condizioni rischiamo di chiudere tutti».

Scoppetta, che insieme ad alcuni suoi colleghi ha già chiesto un incontro con il sindaco Luigi Brugnaro e con l'assessore Michele Zuin, denuncia che «anche la Regione ed il Comune, insieme al Governo, si sono dimenticati di noi. La situazione per le Partite Iva oggi è gravissima.

Per noi è indifferente chiudere alle 18 o alle 20 non lavoriamo con la gente del posto, con i veneziani, ma solo ed esclusivamente con i turisti che, almeno fino al prossimo 24 novembre non arriveranno più in città, non potendo neanche cenare o bere un aperitivo se non chiusi in hotel. Chi gestisce negozi tipo il mio quest'anno si è indebitato per cercare di arrivare all'anno prossimo e riprendere a lavorare. In realtà la ripresa è lontanissima e nonostante ciò molti di noi, oltre alle tasse, continua a pagare affitti esosi che non tengono affatto conto della situazione drammatica in cui si trova l'intero settore commerciale legato al turismo».

Intanto da Treviso l'associazione Imprese riunite, che solo lunedì pomeriggio ha portato oltre tremila partite Iva in piazza dei Signori, annuncia un nuovo evento di piazza per il 6 novembre proprio a Venezia.

«Per rispettare le distanze ci è stato consigliato di chiedere un posto particolarmente ampio - spiegano i portavoce dell'associazione - e stiamo parlando con la questura di Venezia per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore. Esclusa piazza San Marco, pensiamo alla riva degli Schiavoni o al piazzale davanti alla stazione. Sarà una manifestazione importante, per dare voce alle partite iva, ai commercianti e imprenditori che per colpa di questo nuovo dpcm dovranno affrontare tante difficoltà ma che chiedono solo di poter lavorare rispettando le regole».

