Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi per Coronavirus, tutti all'ospedale di Schiavonia. La casa di riposo di Monselice ha dovuto dire addio all'82enne Giancarla Nassi, di Montegrotto e al 71enne Mario Marcolin, di Conselve. Sempre ieri è mancata anche Clotilde Meneghini, 87 anni, originaria di Conselve e ospite del centro anziani di Bovolenta. Completa l'elenco una 69enne di Monselice. Salgono a 123 i lutti nelle case di riposo della provincia. Anche durante la fase 2, da lunedì 4 maggio, negli istituti per anziani rimarranno valide le azioni messe in campo dall'Ulss 6 per rompere la possibile catena di trasmissione del virus. Gli accessi continueranno ad essere limitati e rimarrà attiva la compartimentazione interna degli spazi, così da isolare i casi sospetti e positivi. «Il contagio nelle case di riposo si è stabilizzato» ha detto ieri il direttore dei servizi sociali Ulss 6, Paolo Fortuna. L'ultimo report di Azienda Zero indica 3.855 casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza, le morti sono 247. Sono stati registrati 15 nuovi casi di Coronavirus. Risultano positivi in 1.004, mentre i negativizzati virologici sono 2.600. Scende a 876 il numero di padovani in isolamento domiciliare. Cala il numero dei ricoveri, segnando -13 nel giro di 24 ore. Negli ospedali di Padova e provincia sono assistiti 162 pazienti positivi e 59 negativizzati per un totale di 221 persone. La campagna di screening prosegue anche all'interno degli ospedali dell'Ulss 6. Finora sono stati eseguiti 20 mila tamponi a 7.945 dipendenti della sanità. Sono stati riscontrati 198 casi di Covid-19, pari al 2,5% del totale. Di questi, 132 sono stati dichiarati guariti in quanto i loro tamponi si sono negativizzati dopo il periodo di isolamento. Ad oggi solo 66 tra medici, infermieri e operatori sanitari risultano ancora positivi.

Elisa Fais

