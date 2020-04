L'INCHIESTA

VENEZIA Si chiama indagine conoscitiva, perché di fatto parte da un fascicolo senza indagati. Le modalità di inchiesta, però, sono le stesse di una procedura tradizionale: un mix tra investigazioni alla vecchia maniera e tecniche un po' meno tradizionali. L'obiettivo della procura di Venezia, come annunciato venerdì dallo stesso procuratore Bruno Cherchi, è quello di capire se nelle case di riposo siano stati commessi degli errori che possano aver, in qualche modo, facilitato la diffusione del virus e il decesso di un gran numero di ospiti. E per questo è già iniziata, da parte dei carabinieri del Nas di Treviso, l'acquisizione dei dati e delle cartelle cliniche delle strutture per anziani dell'area metropolitana di Venezia.

ANALISI DEI DATI

La prima cosa che verificheranno i militari è se ci sia un punto di partenza: ovvero, se esista il fattore Covid. Può sembrare banale, ma non lo è: verranno confrontati i dati dei decessi degli anni scorsi con quelli degli ultimi due mesi per capire se ci sia stato un incremento dei decessi o meno. Se, cioè, l'epidemia del coronavirus abbia fatto la differenza rispetto al passato. I numeri per ora parlano di dati non trascurabili: un ospite su dieci ha contratto il virus e 34 di loro hanno perso la vita. Lo stesso direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, nei giorni scorsi aveva evidenziato di essere preoccupato per alcune situazioni particolari, come il Centro Nazaret di Mestre, la Residenza Venezia di Marghera (dove il 70% degli ospiti è risultato positivo), l'Anni Azzurri di Quarto d'Altino, l'Adele Zara di Mira, la Salute di Fiesso d'Artico (con ben 13 decessi) e la Casson di Chioggia.

I numeri, però, non provano che ci siano state delle irregolarità. Il Nas, nelle settimane scorse, ancora prima della decisione della Procura, aveva battuto a tappeto diverse case di riposo del Veneziano su segnalazione di utenti e familiari. Chi lamentava scarsa assistenza, chi la mancanza di dispositivi di protezione da parte del personale, chi semplicemente temeva per come ci si stava prendendo cura dei propri cari. Tutte le ispezioni, finora, hanno dato esito negativo: il numero dei contagi, cioè, per il Nas non era legato a una mancata applicazione delle procedure previste dal Governo e dalla Regione. Ora si approfondirà proprio questo aspetto, passando al setaccio i passaggi effettuati dalle direzioni delle case di riposo.

IN BORGHESE

Una delle regole imposte è il divieto di accesso dei famigliari alle strutture. Carabinieri in borghese, ora, presidieranno gli ingressi per controllare se questo criterio sia stato rispettato. Una sola visita clandestina, infatti, è più che sufficiente a fare da cavallo di Troia per il virus. «Purtroppo in questi giorni abbiamo visto che quando il virus entra nelle case di riposo è una strage di anziani, infatti 4 morti su 10 in Veneto sono arrivate qui - commenta Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle - nel Veneziano il dato medio di ospiti positivi è il più alto della Regione, bisogna capire che cosa non ha funzionato dove ci sono state queste stragi, e cosa è andato bene dove i contagi sono stati limitati».

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

