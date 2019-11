I mutui sono congelati: un anno senza pagare rate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUTUI & FISCOVENEZIA Una delle maggiori preoccupazioni per chi ha subito gravi danni all'attività o alla casa e dovrà spendere un mucchio di soldi per il ripristino è quella delle scadenze dei pagamenti. Questo vale in particolare peri i mutui e per le scadenze fiscali. Poi ci sono anche i costi degli affitti e dei fornitori. Tutte rate cui non sempre è facile far fronte in seguito ad eventi imprevedibili e disastrosi come le acque alte di questa settimana: 187, 154 e 150 centimetri. Una triade da Ko che non si era mai verificata prima...