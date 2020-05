I MUSEI CHIUSI

VENEZIA Orari ridottissimi per Palazzo Ducale, Museo del vetro e Museo del Merletto, gli unici che apriranno dal 13 giugno: sabato e domenica. Dal 22 saranno inoltre accessibili durante tutta la settimana anche Ca' Rezzonico, Casa Goldoni, Palazzo Mocenigo e Museo di Storia Naturale, ma solo con tour guidati. Per gli altri musei civici le riaperture slittano: per Ca' Pesaro ad ottobre, per Palazzo Fortuny a novembre. Punto di domanda, poi, per i rimanenti. Ecco il piano per la fase 2 che la Fondazione Musei ha presentato ai sindacati. Un calendario di riaperture al rallentatore che sta preoccupando i rappresentanti dei lavoratori. Per questo Filcams-Cgil, Uil-trasporti e Fisascat-Cisl, a nome degli oltre 400 lavoratori delle cooperative, hanno chiesto un incontro direttamente con il sindaco, Luigi Brugnaro. Per il momento sono in attesa di risposta.

IL PIANO DEL MUVE

Il piano delle riaperture del Muve è stato ufficializzato ieri. La settimana scorsa una prima bozza è stata illustrata ai sindacati e alle cooperative coinvolte, Coop cultura e Socioculturale. «Solo pochi apriranno a metà giugno riferisce Andrea Porpilia, della Filcams Cgil con un'apertura limitata ai fine settimana». Spalmate nel tempo le altre aperture. Dal 1. ottobre di Ca' Pesaro (chiuso ormai dall'acqua alta del 12 novembre); dal 1. novembre di Fortuny. Restano da definire le riaperture Torre dell'Orologio e itinerari segreti del Ducale. In questo periodo di semi-chiusure il Muve intende, invece, attivare visite per piccoli gruppi, su prenotazione.

LAVORATORI IN CRISI

Ma i sindacati lanciano l'allarme. «Non siamo d'accordo. I musei andrebbero riaperti al più presto chiede Porpilia - Sono il treno del turismo. Per questo vogliamo vedere il sindaco. Non è così che si rilancia la città». Il Muve, che vive soprattutto degli incassi del Ducale, ha già messo in conto un crollo delle entrate dell'80, 90%. Conta di tornare alle normali aperture solo nel marzo 2021, puntando del frattempo ad aprire meno per spendere meno. Stride il confronto con le Gallerie dell'Accademia, museo statale che ha battuto i tempi aprendo martedì, con orari quasi invariati, e dove il personale è sempre stato pagato. In difficoltà, invece, chi lavora ai civici. I dipendenti della Fondazione, un'ottantina, sono a rotazione in Fis (Fondo integrazione stipendio: con mensili che vanno dai 900 ai 1.100 euro). Più drammatica la situazione dei lavoratori delle cooperative, tutti in Fis. Non hanno avuto alcun anticipo e i primi soldi di marzo stanno arrivando in questi giorni. Un full time, per i 20 giorni di lavoro, ha avuto poco più di 500 euro. La maggior parte è part -time.

SAN MARCO

A tappe forzate si sta lavorando per riaprire al pubblico, almeno parzialmente, la basilica e il campanile di San Marco. «Faremo percorsi vincolati e con accompagnamento per gruppi di 15 persone (con sanificazioni delle mani, mascherine, distanze e niente borse al seguito) per visitare l'altare con la Pala d'Oro e il museo - conclude il Primo procuratore, Carlo Alberto Tesserin - Altro passo sarà l'apertura del campanile con accesso limitato soltanto a quattro persone alla volta, probabilmente su prenotazione».

Roberta Brunetti

