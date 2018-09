I muri degli agricoltori non bastano più Scatta la messa in sicurezza del torrente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAUDINE Non bastano più i grossi massi accumulati negli anni dai contadini: i muri tirati su con i sassi sottratti alla terra durante il dissodamento dei campi sono massicci, ma non abbastanza resistenti per contenere l'erosione dell'acqua. Spesso, inoltre, sono tenuti insieme dalle radici delle robinie che hanno invaso tutto il rilevato. Così ora scatta un intervento di manutenzione straordinaria per evitare che l'erosione spondale continui. C'è l'ok al progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica per il torrente Urana...