I Mondiali in divisa. Sono centinaia gli uomini e le donne che lavorano per organizzare l'evento e garantirne la sicurezza. Sulle piste di Tofana e Druscié ci sono 150 militari del Comando truppe alpine, di vari reggimenti. Si occupano anche di pronto soccorso in pista. Le capacità operative e l'addestramento di unità abituate ad operare in ambiente montano possono ben integrare l'organizzazione. Per la sicurezza sono coinvolti i Carabinieri, presenti con gli sciatori e la squadra di soccorso alpino della Compagnia Cortina. In paese ci sono reparti di grande professionalità. Grande emozione hanno suscitato gli sciatori dell'Arma, che hanno trasportato il tricolore lungo le piste iridate, sino alla cerimonia dell'alzabandiera, all'apertura dei Mondiali. Con loro, quella sera, c'erano i militari della Guardia di finanza, presenti con un centinaio di effettivi, venti dei quali componenti delle squadre del soccorso alpino Sagf, oltre a un medico e a un'ambulanza. La vigilanza dall'alto ed il supporto aereo per eventuali trasporti di emergenza e di soccorso saranno assicurati dagli elicotteri delle sezioni aeree di Venezia e Bolzano, mentre le pattuglie a terra garantiranno la vigilanza nelle strutture ricettive, i servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree di gara e nelle loro adiacenze. La Polizia di Stato è in prima linea per Cortina 2021 con unità cinofile, artificieri, unità operative primo intervento, servizio di sicurezza e soccorso in montagna, tiratori scelti e reparti mobili, coordinati dalla questura di Belluno. Veste la divisa della Polizia anche Wendy Siorpaes, già atleta delle Fiamme Oro, olimpionica di Torino 2006, che ha avuto l'onore di essere la portabandiera italiana durante la cerimonia d'apertura dei Mondiali.

