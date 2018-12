I migranti in centro contro il governo Ciriani: «No al business dell'accoglienza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SIT-INPORDENONE Migranti definiti storici, in attesa magari delle carte utili ad ottenere la cittadinanza italiana. Richiedenti asilo che stanno percorrendo l'iter che li dovrà portare allo status di profugo. Immigrati senza protezione che vagano da un dormitorio alla strada. Tutti assieme per dire no al decreto sicurezza, il provvedimento-bandiera del ministro dell'Interno Salvini che interessa anche il mondo dell'accoglienza. Oggi alle 16, in piazzetta Cavour a Pordenone, avrà luogo il presidio degli immigrati pordenonesi. È...