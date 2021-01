IL QUADRO

TREVISO Se da un lato il rapporto nazionale sulla salute stilato da Cittadinanzattiva evidenzia, anche a Treviso, la difficoltà d'accesso alle prestazioni a causa del Covid, dall'altro promuove il ruolo della medicina territoriale proprio nell'anno della pandemia. Non è un caso dunque che i cittadini abbiamo promosso a pieni voti il lavoro svolto dai medici di base durante l'emergenza sanitaria, che solo nelle ultime due settimane sembra rallentare. «C'è un giudizio buono - afferma Giancarlo Brunello, referente provinciale di Cittadinanzattiva, che attraverso i suoi volontari gestisce anche il tribunale del malato all'ospedale Ca' Foncello - con punte di eccellenza per il lavoro svolto». Tra i 520 medici di base che operano nella Marca, infatti, ce ne sono 11 che sono stati in grado, grazie alle cure a domicilio, ad arginare l'avanzata del Covid evitando di intasare ancora di più gli ospedali. Un gruppetto di professionisti che, oltre a contare zero morti tra i loro assistiti, può vantare anche uno zero alla voce ricoveri. E tra coloro che hanno avuto a che fare con almeno un paziente positivo, sale a 252 il numero dei medici che non ha registrato alcun decesso.

Il successo è strettamente legato al rispetto rigoroso dei protocolli previsti dall'Usl 2, ma non può prescindere dalla professionalità dei medici di base che non si sono sottratti dal visitare e controllare una massa enorme di positivi nelle loro abitazioni. come hanno fatto, ad esempio, Massimo Pisciotta e Roberto Cappelli, rispettivamente medici di famiglia a Riese Pio X e Conegliano. Sono i due dottori della top 11 ad aver raggiunto i risultati migliori. «Ho sempre curato i pazienti a casa, senza l'idrossiclorichina, che non ha un'efficacia maggiore rispetto ad altri antinfiammatori e potrebbe dare seri problemi cardiologici - afferma Pisciotta - I pazienti asintomatici non hanno bisogno di altro se non mangiare adeguatamente e idratarsi molto. Per quelli paucisintomatici invece la terapia migliore è una buona dieta, idratazione e un antinfiammatorio. Il cortisone è molto utile quando la malattia è conclamata, insieme a una terapia antibiotica».

Nonostante i medici di base siano stati fin dall'inizio in prima linea contro il virus, sul fronte vaccinazioni continuano le polemiche per un mancato inserimento nelle graduatorie prioritarie dei loro collaboratori e di tutti gli altri professionisti iscritti all'ordine dei medici. Ovvero farmacisti, odontoiatri e ginecologi solo per citarne alcuni. «Viste le scorte ridotte cosa dovremmo fare? - si chiede Bruno Di Daniel, medico e segretario dello Snami - dispiace ad esempio che le infermiere che lavorano negli studi medici debbano aspettare, ma non è colpa di nessuno». Il dito era stato puntato sugli amministrativi della sanità pubblica, che hanno usufruito prima dei professionisti delle dosi Pfizer disponibili. «Se avessimo 10 milioni di vaccini potremmo immunizzare 5 milioni di persone ma purtroppo non è così - tira le fila il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi - Tra ieri e oggi termineremo il richiamo dei circa 2mila lavoratori del Ca' Foncello, entro fine settimana concluderemo il lavoro con tutti gli altri ospedali. Poi dovremo attendere l'arrivo delle fiale, spero serva poco tempo. Ma comunque siamo pronti ad agire: la macchina è già in moto».

