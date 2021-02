VENEZIA «Da noi c'è la massima disponibilità a somministrare i vaccini ai pazienti, quello che aspettiamo è l'incontro con la Regione, che dovremmo avere nei prossimi giorni, per poi disegnare il piano». Maurizio Scassola, segretario provinciale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, non ha dubbi: i medici di medicina generale del Veneziano sono pronti a fare la loro parte nella lotta al virus attraverso la campagna di vaccinazione, quando il siero sarà rivolto anche alla gran parte della popolazione, abbassando le fasce d'età. Una situazione del tutto diversa da quella di Treviso, dove 3 medici di base di 4 si sono rifiutati di fare le vaccinazioni. «A Venezia - continua Scassola - siamo in ottimi rapporti sia con la direzione generale dell'Ulss 3 Serenissima sia con quella dell'Ulss 4 Veneto orientale, alle quali abbiamo dato tutta la nostra disponibilità. Il protocollo è stato firmato ma noi siamo ancora in attesa di capire come attuarlo sul territorio». Dirimente, per Scassola e per i medici di medicina generale dell'area metropolitana, sarà l'indicazione che deve arrivare dalla Regione. «Speriamo di incontrare l'assessore settimana prossima per poi organizzarci e partire con le vaccinazioni».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA