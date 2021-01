«La pandemia da Coronavirus, meglio nota come Covid-19, sta segnando le nostre vite da quasi un anno, limitandoci nei rapporti umani, intaccando le nostre economie come le conosciamo, riducendo in maniera significativa la spettanza di vita propria della popolazione mondiale ed in particolare delle popolazioni dei paesi industrializzati, essendo gravata da una mortalità che rasenta quasi l'8% di coloro che la contraggono». Comincia così la lunga lettera dei medici consiglieri comunali di Belluno (Pierenrico Lecis, Giorgio Mongillo, Giangiacomo Nicolini e Alberto Simiele) diffusa ieri. «Le armi che noi medici abbiamo al momento sembrano poco efficaci, sicuramente limitate ed un po' spuntate per la ridotta conoscenza che abbiamo di questo agente infettivo e della sua capacità di diffusione. Nonostante ciò, il personale sanitario, medici, infermieri, e chiunque altro sia stato coinvolto nel combattere questa pandemia, non si è sicuramente tirato indietro, anzi si è speso ben oltre le sue possibilità per cercare di arginare questa infezione e limitare le tragedie che ad essa si accompagnano».

«Il vaccino - proseguono - che è stato somministrato finora è stato testato in uno studio che comprende più di 40.000 persone. Tra le 20.000 che hanno ricevuto il vaccino, ci sono stati solo 8 casi di soggetti che hanno contratto il Covid, dimostrando un'efficacia del 95%; inoltre gli effetti collaterali in questo campione, non certo esiguo, sono stati minimi e assolutamente tollerabili (stanchezza, mal di testa, dolore in sede di inoculo». «Tentennare - spiegano - equivale a indurre incertezza. La responsabilità dei medici, nessuno escluso, è dimostrare nei fatti di credere nel sistema sanitario».

