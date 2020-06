I MAXISCHERMI

TREVISO Dopo silenzi, attese e sospensioni finalmente il ciak d'inizio è scattato anche per la settimana arte. Ecco come anche nella Marca i cinema si sono riorganizzati per la ripartenza prevista con Decreto Ministeriale da lunedì. Dopo le norme astruse, secondo la definizione del presidente dell'Anica Rutelli, ecco che il Governo ha sciolto gli indugi, consentendo alle sale di poter ospitare fino al 50% della capienza. «Siamo emozionati, e quasi un po' increduli» commenta Giuliana Fantoni, presidente della Fice Tre Venezie e voce del Cinema Edera e del Multisala Manzoni.

IL CALENDARIO

Se il multisala Cinergia di Conegliano e The Space di Silea ancora non hanno direttive concrete sulla ripartenza, il primo ad aprire sarà il Multisala Verdi di Vittorio Veneto che già domani torna ad illuminarsi proponendo sconti per festeggiare la riapertura. «Siamo di fatto tra i primi cinema nel Triveneto a ripartire» confermano dalla sala di proiezione vittoriese. Nei primi quindici giorni di programmazione verranno presentati circa 30 titoli tra cui una selezione di prime visioni. Tra questi saranno presenti L'Uomo Invisibile, thriller di Leigh Whannell che vede come protagonista Elisabeth Moss (Mad Men e The Handsmaid's Tale); il nuovo lavoro capolavoro di Ladj Ly I Miserabili che racconta le difficoltà della vita nelle banlieue parigine; Favolacce dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano e per i più piccoli il nuovo film d'animazione Trolls World Tour La musica è in pericolo. Ritornano anche documentari e film evento come il documentario di Minervini sul razzismo in America Che fare quando il mondo è in fiamme?, mentre Disney presenta una rassegna dei suoi capolavori Marvel e Pixar degli ultimi anni. «In tutta la struttura saranno disponibili presidi per l'igienizzazione delle mani e sarà necessario l'uso della mascherina durante la visione del film e negli spazi comuni, ma sarà anche consentita la consumazione di cibi e bevande» spiegano dal Multisala. Per celebrare la riapertura delle sale, infine, dal 15 giugno al 1 luglio sarà possibile accedere a tutti gli spettacoli al prezzo promozionale di 5,50.

IN CITTÀ

Sabato 20 giugno riaprirà i battenti il cinema Edera a Treviso (in foto i gestori). Si ricomincia nel primo pomeriggio con tre film programmati a distanza di 30 minuti l'uno dall'altro e adottando la tariffa estiva di 5,50 e 7,50 euro. Il primo film sarà Marie Curie, seguito da I Miserabili e Favolacce. Si dovrà usare la mascherina nelle aree comuni e, una volta preso posto, si potrà togliere mascherina. Resta ancora incerto l'Edera Film Festival, edizione numero tre, previsto (ante-covid) dal 29 luglio al 1° agosto 2020.

Il Cinema Corso riavvia la programmazione all'aperto da fine giugno con la rassegna estiva nel cortile della parrocchia di Chiesa Votiva. Il Comune, invece, connoterà l'estate con una rassegna cinematografica nelle piazze dei quartieri della città. A Mogliano, dalla prossima settimana, l'arena estiva il Cinema Teatro Busan prevede quasi un titolo al giorno. Il Cinema Manzoni invece riaprirà a fine agosto. «Avevamo pensato di partire i primi di luglio con la rassegna estiva-conclude Fantoni- ma abbiamo deciso di anticipare l'apertura sfruttandola come periodo sperimentale per attestarci sui nuovi protocolli». La novità è il posto assegnato in sala: per le tariffe, l'Edera esce con 7,50 e 5,50 euro, e la validità degli abbonamenti verrà prorogata a tutti. Per meglio gestire il flusso, il pubblico verrà gestito con ingresso a senso unico e l'uscita dal retro.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA