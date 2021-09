Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«I malati no vax? Quando si trovano davanti alla malattia conclamata, comprendono e si ricredono». Parola di Sandro Panese, direttore delle Malattie infettive all'ospedale dell'Angelo, che racconta la sua esperienza in reparto. «Ho incontrato tante persone confuse, disorientate, disinformate - racconta il medico - Per certi versi generano compassione». Qualcuno, una volta guarito, confessa che se avesse saputo a cosa andava incontro si...