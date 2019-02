«I maggiori tagli alle tre regioni con il Pil più alto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOVENEZIA L'immagine è quella di una mucca: «Prima di mungerla, bisogna darle da mangiare». Nell'ultimo decennio il bovino ha però pascolato assai poco, ciononostante ha continuato non solo a farsi spremere, bensì pure a tirare la carretta. «Ma adesso basta, è giusto che abbiamo più risorse e che possiamo gestircele», hanno detto ieri in coro le Cna di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, traducendo la metafora zootecnica nel manifesto Autonomia per lo sviluppo, tema a cui hanno dedicato l'annuale rapporto dell'Osservatorio...