Se ne va un altro testimone del circo di Moira Orfei. È morto venerdì scorso Rosario Pisciotta, storico responsabile della pubblicità del colorato mondo della regina del circo. Fino a sei anni fa, infatti, Pisciotta era stato uno dei più stretti collaboratori di Walter Nones, occupandosi della promozione degli spettacoli delle tournée in Italia e all'estero, tra cui Turchia, Grecia, Libia, Germania, ex Jugoslavia.

Era nato a Palermo, e a settembre avrebbe compiuto 82 anni. Per circa quarant'anni è stato residente a San Donà, in via Gondulmera, dove nel suo giardino rimane un carro-roulotte in legno degli anni Cinquanta, e la sua grande collezione di cimeli circensi. Nei giorni scorsi si era ammalato di Covid 19, e venerdì pomeriggio la malattia lo ha strappato all'effetto dei suoi cari: la moglie Addolorata, i figli Salvatore, Ilaria e Filippo. Era ricoverato in una casa di riposo di Napoli, e negli ultimi anni si era trasferito in una residenza per artisti di Scandicci (Firenze). «La sua scomparsa ha scosso tutto il mondo circense - spiega l'amico Alessandro Serena, professore di storia del circo il suo era un lavoro lontano dai riflettori, preciso e indispensabile, tra le sua competenze anche l'ufficio stampa. Per tanti anni aveva ideato e realizzato le campagne pubblicitarie assieme a Nones, entrambi avevano una grande capacità organizzativa e logistica». La passione per l'arte lo aveva portato a dipingere e scolpire, molti soggetti religiosi, tra cui l'esposizione Le mie Madonne e naturalmente quelli legati all'adorato mondo sotto il tendone.

Un altro lutto si è registrato nella casa di riposo di Fiesso d'Artico. L'ennesima vittima del Covid-19 è Giuseppina Cesari, aveva 99 anni. Desiderava tagliare il traguardo dei 100 anni circondata dai figli, la nuora, il genero e i nipoti. Il sogno è svanito in un letto della struttura di accoglienza. Ha avuto i primi sintomi del coronavirus attorno al 10 aprile. L'altro giorno il suo cuore, già debilitato dall'età avanzata, ha smesso di battere. Originaria di Padova, dove ha sempre vissuto a Torre, da qualche anno era ospite della Casa di Fiesso d'Artico. La perdita del marito l'aveva molto abbattuta, ma ciò nonostante era rimasta autosufficiente. Fino all'ultimo l'anziana è rimasta lucida e attiva, coccolata dall'affetto dei tre figli Adriana, Franca e Renzo che dallo scoppio dell'emergenza la salutavano con lo smartphone.

