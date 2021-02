I LOCALI

VENEZIA «È successo in un batter d'occhio. La città si è riempita e noi, soli, a gestire una situazione fuori controllo». Lavinia è infuriata. A Venezia, in Erbaria, gestisce il Bussola cocktail lab, tra i principali luoghi di ritrovo a Rialto dove i giovani si danno appuntamento all'ora dell'aperitivo. Una circostanza di lavoro e tempo libero apparentemente innocua, che però, durante il primo fine settimana di Veneto in giallo e travestito per il Carnevale, è esplosa inaspettatamente.

IN ERBARIA

«Senza il supporto della polizia per le strade, muoversi tra la gente ci è stato praticamente impossibile. Lavorare così diventa difficile e pericoloso, sia per i miei dipendenti che per i clienti racconta con rammarico la titolare che sabato, nell'arco di un'ora appena, si è trovata a dover gestire alla meno peggio un blocco assolutamente imprevisto di adolescenti e non intorno alle cinque e mezza campo Bella Vienna si è riempito. I 24 tavolini del plateatico sono stati occupati ininterrottamente fino alle 18. Dietro al banco eravamo solo in due la squadra al completo conterebbe 12 dipendenti, di cui 5 alla postazione cocktails durante il weekend fuori, intanto, il disastro e nessuno che ci aiutasse a far defluire il traffico». E se a Lavinia dispiace non aver servito tutte le persone in coda al suo locale, «non so come avremmo potuto fare altrimenti. Certo, ci hanno autorizzato ad aprire e sui metri di nostra competenza precisa abbiamo fatto di tutto per mantenere le distanze, senza lasciar entrare più di sei persone dentro il bar e non somministrando da bere oltre l'orario di chiusura, ma non possiamo diventare responsabili anche di quello che succede in campo, sul suolo pubblico. Lì sottolinea ci deve pensare la polizia. Non possiamo fare noi sia il nostro che il suo lavoro. Se si è trattato di un test per le prossime settimane aggiunge Lavinia è chiaro che ci voglia molta più collaborazione da parte delle autorità. Il risultato sennò sarà l'ennesima chiusura».

MISERICORDIA

Giocando d'anticipo, l'assalto di arrivi in laguna era già esploso a Cannaregio fin dal primo pomeriggio. «È stata una sorpresa. Immaginavamo qualcuno in più rispetto ai giorni scorsi ma non il boom che c'è effettivamente stato da lunedì, Arben ha riaperto la porta in ferro del Timon, pronto a riaccogliere a pranzo i suoi ospiti, in uno dei bacari più noti della Misericordia delle due abbiamo lavorato come fosse una normale giornata estiva racconta fortunatamente con la brigata al completo». Tra i clienti, «soprattutto veneziani e qualcuno arrivato dai dintorni per bere l'aperitivo più che per mangiare. Certo, in fondamenta c'erano molte persone ma senza un divieto esplicito a sostare nelle vicinanze dei locali, invitare a mantenere le distanze è il massimo che si possa fare da gestori. Oltretutto, al momento di andare a casa prosegue Arben - nessuno ha fatto storie. Semplicemente alcuni hanno comprato delle bottiglie restituendo i bicchieri».

«La situazione è difficile ma i nostri ragazzi hanno bisogno di tornare a stare insieme. Finché continueranno a sentirsi in gabbia nota il titolare con dispiacere è chiaro che appena potranno, come sabato, non vedranno altro che un briciolo di libertà su cui lanciarsi».

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA