I LOCALI

FELTRE «Finalmente!». Gestori di ristoranti e bar feltrini ripetono la stessa parola ed essere arrivati in zona gialla sembra quasi una liberazione. Una sorta di 25 aprile dei bar che permette di ritornare al lavoro puro e semplice. Gli alti numeri dei contagi hanno portato al blocco, un'ombra che deve rimanere il più lontana possibile e proprio i gestori chiedono il massimo rispetto delle regole. A Feltre però la medaglia ha due volti: in molti hanno riaperto, altri hanno scelto di rimanere chiusi. È il caso della Hostaria El Filò di Piazzale Guarnieri che a tutt'oggi appare addirittura abbandonata.

RISTORANTI

«Non vedevamo l'ora di aprire - spiega la gestrice del ristorante Pizzeria Tiziano, Letizia Carniel - perché con l'asporto siamo riusciti a barcamenarci in qualche modo, ma con l'apertura a mezzogiorno possiamo contare su qualche entrata in più. Posso dire che fino ad ora con il solo asporto abbiamo avuto una perdita dell'ottanta per cento». Letizia prosegue: «A mio avviso sono mancate le manifestazioni perché i clienti, nella stagione estiva, non sono mancati. Certo i numeri del 2020 non sono quelli del 2019 e in questo inizio del 2021 siamo proprio bassi. Bisogna anche considerare i dipendenti a casa in cassa integrazione e la metratura del locale. Proprio questa ci impone dei costi fissi elevati perché alcune spese, anche comunali, si basano proprio su questo e non in base alle entrate. Speriamo di riprendere il ritmo, che le persone capiscano le nostre difficoltà e si impegnino a seguire le norme».

BAR

Sulla stessa linea anche i bar e caffetterie come il Sottosopra Cafè di Rosa Arboit in Piazzale Guarnieri: «Le persone devono rispettare le regole perché altrimenti ritorniamo indietro. Per i locali come il mio le difficoltà sono state tante come le perdite, adesso abbiamo riaperto e ci vorranno una quindicina di giorni perché le persone riprendano l'abitudine della colazione al bar e intanto le spese fisse si pagano». Paolo Grando, dell'Enoteca contemporanea di via XXXI ottobre, ha ampliato i suoi interessi: «Sono emozionato come fosse l'apertura del mio primo bar. Posso dire che l'andamento non è negativo perché ho orientato i miei interessi verso l'e-commerce e verso le consulenze. Siamo sopravvissuti grazie a questo che ha portato a dei guadagni stabili. Dobbiamo curare questa ferita, dobbiamo tener duro». Loretta Cabbia della Barcelleria di via XXXI ottobre: «Sono felicissima di riaprire. Ho provato con cinque giorni di asporto, ma ho visto che non ne valeva la pena. Francamente spero di poter proseguire con l'attività anche se le immagini di assembramenti provenienti dalle città maggiori mi fanno pensare. Solo noi possiamo impedire nuove chiusure».

Daniele Mammani

