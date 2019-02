I libri dell'antica Vincenzo Pinali? All'Orto botanico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEPADOVA Una promiscuità poco salutare. Trentamila volumi, un chilometro e mezzo lineare di scaffali e tesori cartacei immensi, ospitata nell'Istituto delle Anatomie tra via Gabelli e via Falloppio: la Biblioteca medica Vincenzo Pinali, detta Antica, verrà trasferita all'Orto Botanico, così come deciso dall'allora magnifico rettore Giuseppe Zaccaria. Ma i tempi sono sconosciuti.Intanto quel gioiello di saperi che è la Pinali è in predicato di passare sotto il Dipartimento di medicina molecolare (Dimm), che si è in parte già...