I legni malati e le vecchie briccole diventano souvenir per salvare Venezia

IL PROGETTOVENEZIA A Oderzo, sulla via del mobile, si sono conosciuti. A Venezia si sono amati: dal primo appuntamento al «sì» ufficiale. E al loro amore per la città e alla bellezza hanno dedicato la star-up Pieces of Venice. Luciano Marson e Karin Freibel hanno scelto, insieme a Luca Cerchier di recuperare i detriti e i rifiuti di una città complicata per salvarla un pezzo alla volta. Da quei legni ammalorati, da quelle briccole galleggianti sul limitare del mare, tanti lavoratori diversamente abili hanno tratto souvenir. E ora quegli...