UDINE La stazione da otto milioni di viaggiatori all'anno si meriterebbe un trattamento diverso. Ne sono convinti i comitati di viaggiatori friulani, che protestano per i tempi lunghi di adeguamento del polo passeggeri di Udine. Non solo: chiamano in causa anche il Comune che aveva annunciato l'avvio dell'intervento sul piazzale per questa estate e che invece ora dovrà rimandarlo di un anno.

I PENDOLARI

Secondo i comitati pendolari Fvg la situazione della stazione udinese sarebbe oggi «senza dubbio la peggiore della regione ed una delle peggiori dell'intero Nordest, inaccessibile non solo ai disabili e agli anziani ma anche ai passeggeri con valigie ingombranti e pesanti». Secondo loro si presenta con «un'infrastruttura vecchia, senza servizi, più volte rabberciata con interventi poco lungimiranti». Nel mirino la durata dei lavori di innalzamento dei marciapiedi cominciati «da oltre un anno. Iniziato a giugno 2019, l'intervento ha richiesto l'impegno di circa un milione e 400mila euro da parte di Rfi e per ora è stato terminato solo un marciapiede (banchina binario 5 e 6). A gennaio 2020 sono iniziati poi i lavori per la realizzazione di due ascensori, operazione che doveva concludersi entro giugno per un importo ulteriore di 450mila euro. In realtà la realizzazione del primo ascensore (banchina binari 5 e 6) è ancora ferma alle fondamenta», sostengono.

A inizio giugno Rfi, interpellata dal Gazzettino, aveva annunciato la ripartenza dell'intervento che a dicembre aveva permesso di innalzare il marciapiede fra i binari 5 e 6. Due i cantieri attivati: quello per installare l'ascensore sul primo binario e quello per le opere strutturali propedeutiche all'impianto sulla banchina a cavallo dei binari 5 e 6. La società aveva fatto sapere che prevedeva l'attivazione di entrambi gli ascensori «entro fine 2020» e che a seguire «proseguiranno le lavorazioni per l'innalzamento dei restanti marciapiedi e realizzazione dei relativi ascensori».

IL PIAZZALE

L'altra incompiuta storica, per i viaggiatori, è la riqualificazione del piazzale davanti al polo passeggeri. «La lentezza delle opere di Rfi - rilevano i comitati Fvg - fa il paio con quella del Comune di Udine, che in tempi non sospetti aveva promesso per l'estate 2020 l'avvio dell'intervento sul piazzale esterno. Un'opera attesa da decenni. Durante il lockdown si è persa purtroppo l'ennesima occasione per avviare e velocizzare la realizzazione di queste opere attese da tempo, probabilmente per la solita burocrazia, ma soprattutto per la mancanza di coraggio da parte di amministratori che si sono dimostrati poco sensibili al tema». Pronta la replica del vicesindaco Loris Michelini: «Se non ci fosse stato il lockdown, avremmo iniziato i lavori, che dureranno tre mesi. Ma adesso, come si fa, con le scuole che stanno per ripartire? Se non ci fosse stato il lockdown ero pronto a giugno ad avviare il cantiere, invece dovremo farl slittare l'intervento di un anno, per fare i lavori d'estate, a scuole chiuse. L'appalto non è stato assegnato: dovevamo andare in gara a inizio febbraio, poi, vista la situazione sanitaria in peggioramento, abbiamo rimandato. Ora la faremo in vista della prossima estate». Per i comitati, però, «il Comune di Udine, come ha aperto altri cantieri, poteva fare anche questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

