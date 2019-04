CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I lavori cominceranno nel 2020 ma è di ieri l'atto decisivo per la realizzazione della nuova base Hems per l'elisoccorso a Pieve di Cadore. Il direttore generale dell'Usl Adriano Rasi Caldogno ha approvato il bando e il disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori dando corso all'appalto per la nuova base per l'elisoccorso che costerà 3 milioni di euro. Soddisfazione nel commento del sindaco di Pieve Bepi Casagrande: «Sono molto felice di questa notizia che conferma come i lavori vadano avanti, ci sono...