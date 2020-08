A BASSA QUOTA

BELLUNO Dal Piave ai laghi di Santa Croce, del Corlo e del Mis. Nel Ferragosto bellunese si trova ristoro in acqua. Auto cariche di ombrelloni, sedie e sdrai, asciugamani e borse frigo sono attese domani nelle località più gettonate della Valbelluna, laddove l'acqua fa quasi pensare di essere in spiaggia ma senza l'afa asfissiante della pianura. E così sarà la corsa a chi arriva prima, perché anche trovare un posteggio per l'auto potrebbe essere un problema e il distanziamento sociale premierà chi non si farà cogliere dalla pigrizia e pianterà il suo ombrellone di prima mattina. A ruba andranno anche le aree picnìc attrezzate con barbecue, come quella di Candaten e di Lambioi a Belluno. Tutti spazi dove assicurarsi una giornata all'aria aperta, saltando a piè pari le code delle località balneari e a costo praticamente zero. Felici i bambini e contenti gli adulti attenti al portafoglio. Per chi non bazzicherà laghi e fiumi e preferirà restare in città, il capoluogo offre una giornata all'insegna dell'arte e della cultura, con le visite guidate organizzate da Veneto Segreto e condotte dalla guida turistica Marta Azzalini. Le partenze sono alle 10, alle 16, alle 18 e alle 20 da piazza Duomo davanti all'ingresso delle scale mobili. Per prenotazioni: www.venetosegreto.com/eventi.

NEL FELTRINO

A Seren del Grappa non si rinuncia alla sagra paesana. Malgrado le difficoltà imposte dalle norme previste per il contrasto alla pandemia del Covid19, la pro loco locale ripropone infatti anche quest'anno la tradizionale Festa di Ferragosto al PalaSeren, presso l'area degli impianti sportivi a Rasai, pur riducendola a due fine settimana, quello del 14-15 e del 21-22 agosto. Non sarà possibile avere la musica dal vivo, ma sabato ci sarà intrattenimento per bambino a cura di Veronica Gonzales con il suo Teatro dei piedi e il palato potrà godere con i piatti di prodotti locali delle cucine. E' però necessaria la prenotazione telefonica al numero 0439-44360, oppure dopo le 17 al 329-1154504.

IN ALPAGO

Menù speciale anche in quota. Al ristorante stellato Dolada c'è ancora qualche posto disponibile per il pranzo completo da 85 euro a persona che dà la possibilità di fare un viaggio nella cucina dello chef Riccardo De Pra. Per fermare un posto: prenotazioni@dolada.it. Le attività proseguiranno anche domenica. A Feltre per esempio andrà di scena la musica, con la proposta dell'Associazione Maffioletti in collaborazione con Fondazione Cariverona. Il concerto Wondrous Machines prenderà il via alle 21 nel duomo di Feltre e sarà dedicato proprio alla solennità dell'Assunta. Insieme all'organista e cembalista Deniel Perer, che ha ideato il cartellone concertistico, anche cinque voci, quelle di Paola Crema, Silvia Pollet, Claudia De Pian, Raphael Bortolotti e Paolo Costa, il violino di Claudio Rado e il flauto di Luca Ventimiglia. La musica spazierà da Palestrina a Monteverdi, da Legrenzi a Steffani e i brani vocali saranno alternati da interventi strumentali. L'occasione permetterà di ascoltare il suono di uno tra gli organi più preziosi del feltrino, lo strumento doppio costruito da Gaetano Callido tra il 1766 e il 1768, oggetto di un restauro filologico alla fine degli anni Settanta e oggi bisognoso di un lavoro di pulizia e revisione generale di prossima realizzazione. L'ingresso al concerto sarà libero e gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.associazionemaffioletti.org o telefonando allo Iat di Feltre 0439 2540.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA