I gruppi violenti: politica, criminalità e una rete di alleanze in tutta Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Un odio che affonda le radici in tempi lontani. Esattamente in una calda estate del 1991 quando un tifoso dell'Inter, il sedicenne Luca Scio, fu ucciso con un colpo di cacciavite al cuore da un napoletano di 19 anni. Un odio calcistico, al tempo stesso territoriale. Una faida tra nordisti e sudisti. Un magma incandescente che trova nel calcio il modo di sfogare tutta la sua violenza. Un mondo spesso sconosciuto che risponde a precisi codici che si basano sull'onore, il rispetto, la fratellanza e l'odio. Secondo un censimento in...