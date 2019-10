I grillini perplessi sul nuovo impianto per recuperare il vetro a San Vito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALTRO PROGETTOUDINE Suscita non poche perplessità il nuovo impianto di trattamento e recupero di vetro che si vorrebbe realizzare nel Comune di San Vito al Tagliamento. A renderle note sono i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Cristian Sergo e Mauro Capozzella che depositeranno una interrogazione sul tema per conoscere l'orientamento della Giunta Fedriga. «A sollevare dubbi è in primis il Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione puntualizzano i due grillini che, in una nota del primo ottobre, sottolinea come...