I grandi numeri di A&O «Pronti a investire ancora»

TURISMOMESTRE «Adesso apriamo il raddoppio dell'ostello in via Ca' Marcello e subito dopo ci prendiamo un periodo di riflessione e analisi per capire come si evolverà il mercato in seguito alla nostra iniziativa e anche a quella del gruppo Mtk che sta ultimando i quattro edifici di fronte a noi. Dopodiché, tempo tre o quattro anni, potremo riprendere a investire sulla città con altri edifici ricettivi».Il berlinese Oliver Winter è chief executive officer, ossia amministratore delegato, di A&O Holding Gmbh & Co del fondo americano Texas...