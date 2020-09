CASTELFRANCO

Se Gomierato e Bernardi respirano aria di sconfitta, la vera rivelazione di queste elezioni è Lorenzo Angelo Zurlo e la sua Punto d'Incontro. La lista di under 25 ha ottenuto il 6,70% delle preferenze conquistando i consensi di numerosi castellani indistintamente tra centro e frazioni. E loro, che in tanti chiamano i ragazzini, hanno invece stupito e raggiunto un risultato significativo. Ma il candidato non si sbilancia su questa che agli occhi di molti appare già come una vittoria per dei ragazzi così giovani, soprattutto per il fatto che è la prima esperienza in politica per ciascun componente della lista. «Rimaniamo molto cauti, i giochi sono ancora aperti -afferma Zurlo- Tutto il lavoro fatto finora deve essere portato avanti così come le relazioni intessute che devono essere cuore pulsante della cooperazione. Noi abbiamo sempre proposto una politica della cooperazione e così procederemo».

LE NOVITÀ

Ad essere particolarmente apprezzata è stata proprio questa politica fatta di studio e di confronto, senza dare mai nulla per scontato ma documentandosi anche attraverso il coinvolgimento di persone esperte nei vari settori, da quello scolastico, a quello edile passando per l'ambientale. Ieri Zurlo e la sua squadra hanno girato per i seggi tutta la mattina per verificare lo spoglio delle schede. «La sera abbiamo fatto un confronto tra noi per trarre le somme di questa votazione -sottolinea Zurlo- Noi sentiamo di aver dato il nostro contributo nel rispetto del programma e delle idee che ci eravamo posti. Bisogna continuare a studiare, a fare ricerca e anche stavolta lavoreremo in gruppo. C'è sempre da lavorare e qualsiasi fosse stato il risultato, ognuno di noi deve trovare la forza per continuare come insieme di contributi».

GOMIERATO E IL BALLOTTAGGIO

Batosta invece per Maria Gomierato di Noi, la civica e Cristian Bernardi del Movimento 5 Stelle che escono da questa campagna elettorale con un numero di preferenze davvero esiguo rispetto alle aspettative. Per un periodo infatti, Gomierato era anche quotata come alternativa all'uscente sindaco Stefano Marcon. «Pensavo potesse esserci maggiore appoggio ma bisogna dire che c'erano cinque liste e la scena delle civiche era abbastanza ampia -afferma Gomierato- Anche Sartoretto si è proposto come civica e avere sei liste civiche non aiuta con i voti. Marcon ha invece brillato di luce riflessa e si vede dai voti di lista. Per Marcon è stato determinante Zaia venuto tre volte in un mese a Castelfranco dopo un'assenza di cinque anni». Ora Gomierato e Sartoretto faranno fronte comune preparandosi al ballottaggio unendo forze e programmi. Approcci al ballottaggio che paiono già diversi sin dalle battute iniziali. Da un lato Sartoretto si era inizialmente rifiutato di posare per una foto vicino all'avversario Marcon. Mentre, a risultato ormai certo, il sindaco uscente è andato ad augurare buona fortuna al candidato del centrosinistra salutandolo con un gomito contro gomito.

CINQUE STELLE

Bernardi del Movimento 5 Stelle sosterrà Sartoretto e la nuova coalizione contro Marcon. L'amarezza per il risultato però c'è: «Il gruppo ha lavorato cinque anni proponendo un programma che affronta le problematiche della città dando concrete risposte etiche nel rispetto delle persone e dell'ambiente -afferma Bernardi- Siamo stati i primi a difendere i truffati delle banche aprendo anche il punto sos al cittadino, ad aver difeso il nostro ospedale dai tagli dettati dalla Regione, a dare ai cittadini una democrazia diretta e a difendere l'ambiente. Intenti che forse alla cittadinanza non interessano. Continueremo a contrastare la cattiva politica portando avanti i valori in cui crediamo e che ci contraddistinguono». Nella delusione del momento che li ha visti crollare al 3,30% delle preferenze, Bernardi pone l'accento proprio sulla rivincita dei giovani. «Siamo delusi dalla scarsa affluenza al voto ma una nota positiva la riscontriamo nei giovani e mi riferisco a Punto di Incontro -afferma- Se continuano così tra cinque anni potrebbero riuscire finalmente a prendersi in mano il loro futuro e la loro città. È una fortissima marea di novità e di intelligenza che deve solo fare esperienza».

Lucia Russo

