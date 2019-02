I giovani fattorini del cibo in sciopero per 3 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA Si fermano i lavoratori di Just Eat delivery, i fattorini del cibo che guadagnano dai 5 ai 6 euro all'ora per le consegne a domicilio. I riders padovani sono in sciopero da giovedì sera e si asterranno dal lavoro per tre giorni, fino a lunedì. Si tratta di ragazzi poco più che ventenni che in queste ore prenderanno parte alla manifestazione #FuturoalLavoro di Cgil, Cisl e Uil a Roma contro le politiche economiche del governo. É il primo sciopero dei riders in Veneto. A Padova operano attraverso l'Applicazione Just Eat...