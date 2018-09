I giovani autori nati all'epoca del digitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENDENZAPORDENONE Una volta c'era la musica, la radio o le riviste. Cioè un tempo per i giovani che avevano ambizioni artistiche o di popolarità, queste erano le strade da percorrere per avere la possibilità di essere lanciati al cinema. Poi certo, sul finire degli anni '90 sono iniziati i blog. Più che altro c'è stato qualche fortunato autore, come Melissa P, resa celebre dai celebri Cento colpi di spazzola. Sia piaciuto o meno, certo un capolavoro rispetto ai romanzetti scritti dai famosi attuali. Oggi gli adolescenti più che...