L'ANALISI

TREVISO Aumentano i decessi nelle case di riposo. L'Istat ha analizzato 29 comuni trevigiani mettendo a confronto quanto accaduto tra il primo e il 21 marzo con lo stesso periodo dell'anno scorso. Solo due paesi hanno registrato un calo. Tutti gli altri crescono, allungando lo spettro del coronavirus. Con picchi enormi proprio dove ci sono i centri servizi per anziani: +433% a Casale sul Sile, +366% a San Pietro di Feletto, +300% a Zero Branco e +100% a Vedelago. A San Pietro di Feletto, dove sorge la casa di riposo della fondazione De Lozzo Da Dalto, si è passati da 3 a 14 morti (12 dei quali avevano più di 75 anni). «Una parte riguarda la casa di riposo. I decessi purtroppo ci sono, bisogna dirlo spiega il sindaco Maria Assunta Rizzo fino a dieci giorni fa non si riteneva di dover fare tamponi. Sono state allertate l'Usl e la Prefettura. E solo l'altro ieri sono arrivati i controlli. Nel frattempo gli anziani sono stati isolati. Non si può aspettare». Quel che è certo è che almeno due degli ospiti del centro per anziani sono risultati positivi dopo il trasferimento in ospedale. Ora si attendono gli accertamenti sul personale.

IL CASO

Situazione identica, se non peggiore, nella casa di riposo Cosulich di Casale. Qui oltre 40 anziani su 83 sono stati contagiati dal Covid-19. Più altre 17 positività tra il personale, compreso il direttore Michele Basso, la coordinatrice della struttura e un addetto dell'amministrazione. Nel centro sono già mancati almeno sette anziani colpiti dal coronavirus. Sono stati inseriti nei dati dell'Istat che indicano come a Casale si sia passati da 3 a 16 decessi (13 over 75). «È sicuramente l'effetto del Covid-19 evidenzia il sindaco Stefano Giuliato sappiamo che una decina di decessi sono legati proprio alla casa di riposo. E anche noi sul territorio stiamo assistendo a una frenetica attività delle onoranze funebri».

I NUMERI

Pure a Zero Branco i numeri sono tristemente in salita: si è passati da 3 a 12 decessi (dieci dei quali con più di 75 anni). Nel territorio comunale c'è il centro per anziani Santa Maria de' Zairo. Nei giorni scorsi erano emerse 12 positività tra il personale. Fino ad ora non sono state confermate morti di persone positive al coronavirus tra gli ospiti. Certo che il dato raccolto dall'Istat è tutt'altro che trascurabile. «Il Covid-19 colpisce le persone più deboli e fragili. Il numero dei decessi è salito anche per questo. È innegabile sottolinea il sindaco Luca Durighetto non vuol dire che le persone mancate siano tutte di Zero Branco: la casa di riposo accoglie anziani da un bacino ampio. Probabilmente il mese di marzo dello scorso anno aveva coinciso con un periodo più fortunato di altri. E ciò ha contribuito alla differenza che oggi appare evidente».

LE ECCEZIONI

A Vedelago, dove sorge la casa di riposo Civitas Vitae, con annesso settore isolato dove vengono trasferiti gli anziani positivi dall'ospedale di Treviso, i decessi sono raddoppiati: da 6 a 12 (8 con più di 75 anni). Nella stessa casa di riposo ci sono stati cinque decessi. Più altri due nel territorio legati al Covid-19. Anche altri comuni fanno registrare aumenti vertiginosi. Come Villorba, dove c'è la struttura per anziani Casa Marani. Qui si è passati da 5 a 19 decessi (15 over 75). Per un più 280%. Dal centro, però, fanno sapere che non risultano ospiti colpiti dal coronavirus. E dal municipio specificano che considerando un lasso di tempo più ampio i numeri sono in linea con quelli degli scorsi anni. Il balzo più grande in realtà è stato compiuto a Istrana. Tra il primo e il 21 marzo dell'anno scorso c'era stato un solo decesso. Nello stesso periodo di quest'anno si è saliti a otto (cinque con più di 75 anni). Per un clamoroso più 700%. E non ci sono case di riposo: solo una struttura ancora in costruzione. «Qui il coronavirus non c'entra assicura il sindaco Maria Grazia Gasparini sappiamo che si è trattato di un periodo sfortunato per il nostro comune per altre ragioni».

Mauro Favaro

