I GIORNI CALDI

JESOLO Code in entrata per tutta la mattina. Anche ieri. Jesolo si avvicina al sold out e si prepara a vivere un Ferragosto in grande stile. Almeno a livello di presenze, con un'occupazione negli hotel che sta registrando una media del 90%, percentuale destinata a salire ancora già da oggi con un tutto esaurito fino a domenica. Buone le presenze dei turisti giornalieri, non mancano nemmeno gli stranieri, compresi i tedeschi della Baviera che aumentano giorno dopo giorno. Senza dimenticare austriaci e svizzeri, particolarmente numerosi per il periodo generalmente legato al solo mercato interno. Buone anche le previsioni per la prossima settimana, mentre rimane in sospeso settembre, soprattutto per la tendenza di prenotare la vacanza solo all'ultimo momento. Positivo anche l'andamento a Cavallino-Treporti, capitale europea del turismo all'aria aperta. Dopo un giugno pessimo da luglio è iniziata la ripresa che si sta consolidando in questi giorni grazie alla sorpresa degli italiani che stanno scoprendo le vacanze in campeggio, ma anche al ritorno degli ospiti tedeschi.

CONTROLLI RAFFORZATI

E a fronte dell'aumento delle presenze, saranno rafforzate anche le misure di controllo per il rispetto delle norme anti-covid, vale a dire distanziamento sociale e uso delle mascherine al chiuso o comunque in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire la distanza interpersonale. Dal Comune sono già stati assicurati controlli mirati. E soprattutto meticolosi. Sotto osservazioni finiranno i vari locali, discoteche comprese, ma anche bar, ristoranti e hotel che sono tenuti a rispettare varie norme. Non mancheranno dunque accertamenti da parte delle Polizia locale, ma anche delle altre forze dell'ordine. E a proposito di controllo e di rispetto delle norme, dopo quelli effettuati sabato scorso dai carabinieri (e dopo la famosa serata del 25 luglio), continua a rimanere in bilico la posizione della discoteca Il Muretto, sulla quale continua a pendere la scure della chiusura. Ieri, la questione è passata in mano all'amministrazione che ora dovrà decidere che tipo di provvedimento assumere nei confronti dello storico locale. Dalla Prefettura, che ha esaminato la relazione degli uomini dell'Arma, è stata infatti inviata una comunicazione al Comune che ha dato così avvio alla procedura per la valutazione dei provvedimenti sulla base delle violazioni accertate. L'avvio della procedura vedrà la disamina dei verbali emessi dalle autorità e delle osservazioni che saranno presentate dagli stessi titolari dell'attività e, sulla base dei risultati, il Comune deciderà i provvedimenti che potrebbero variare da una sanzione fino ad arrivare alla sospensione della licenza per l'attività di pubblico spettacolo.

NIENTE FESTA AL MURETTO

Tutti da definire i tempi, visto che per completare la procedura al Comune potrebbero servire circa dieci giorni. In ogni caso la direzione del locale - probabilmente per mandare un segnale di distensione e calmare le acque - ha deciso di annullare la festa di Ferragosto, in programma domani nel parco esterno, ancora una volta con il dj Marco Carola. «Sulla base della richiesta della Prefettura spiega il sindaco Valerio Zoggia - saranno fatti gli accertamenti e poi verrà deciso come procedere nei confronti del Muretto». Ma il sindaco ribadisce la necessità di tutelare i locali. «La storia che sta coinvolgendo la discoteca di Jesolo conclude Zoggia - mi spinge, ancora una volta, a ribadire quanto dichiarato in tutte queste settimane. O si dice che questa tipologia di attività non è compatibile con le norme poste in essere per il contenimento di Covid-19 e quindi vanno chiuse, ma non solo a Jesolo e non solo una, ma tutte le discoteche in tutta Italia, o le si lascia lavorare, comprendendo che tutti fanno il massimo ma che alcuni rischi ci possono essere. Sono stanco delle ipocrisie».

Giuseppe Babbo

