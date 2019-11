I giornali inglesi parlano di Vexit E Venezia torna alla ribalta mondiale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STAMPA ESTERAVENEZIA Vexit! Titolano così i media inglesi sul voto per separazione tra Venezia e Mestre. La parafrasi della Brexit, che tiene banco sui media angolassoni, è stata celebrata prima dal Times, quindi ripresa dal Daily Mail e The Week, finendo sino all'altro capo del mondo, sul The Australian. I media britannici pongono l'accento sulla battaglia legale vinta dai separatisti per esprimersi sulla separazione. Il The Times scrive I veneziani vincono il diritto di votare la propria autonomia dalla terraferma, il The Week sfoggia...