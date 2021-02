GLI ESERCENTI

SAN DONÀ Normativa anti-spritz: a San Donà rispettate le disposizioni, per i titolari dei locali pubblici la priorità è poter allungare l'orario di apertura. Finora nessuna sanzione: né per assembramenti, né dovuta alla somministrazione al banco dopo le 15. Il comandante della Polizia locale Paolo Carestiato precisa che prima dell'entrata in vigore gli agenti hanno avvertito i gestori di bar e ristoranti delle nuove prescrizioni. Chi da marzo dello scorso anno per prudenza non fa servizio al bancone è Tiziano Sorgon, gestore del ristorante Time e del wine bar Beck and Cik. «Una scelta adottata per preservare la salute di clienti e dipendenti spiega Sorgon - Sabato scorso ho dovuto chiedere a un gruppo di clienti che voleva bere all'esterno di accomodarsi ai tavoli allestiti in piazza Indipendenza. Non si tratta di precauzioni difficili da seguire, ci si adatta a tutto. Dal punto di vista umano non è bello doversi occupare del comportamento di chi cerca un po' di svago. Ma quando abbiamo dovuto riprendere qualche avventore indisciplinato, ho notato che gli altri clienti erano d'accordo. Per il resto abbiamo distanziato e orientato al muro gli sgabelli, in modo che le sedute siano distanti dal bancone e per evitare che i clienti possano venire in contatto. Il bar amplifica le occasioni di contagio ma non serve nascondere la sabbia sotto il tappeto: in dicembre, anche se i bar erano chiusi, i contagi sono continuati, con incontri con tutta probabilità in casa. In un anno il fatturato dei miei locali, compreso il chiosco in via Unità d'Italia, è calato di circa il 45% per cui l'apertura fino alle 23 o a mezzanotte sarebbe un toccasana. In questo momento non possiamo tornare in zona arancio. Cerchiamo di resistere fino a marzo, confidando che il maggiore numero di tamponi, l'arrivo dei vaccini e la bella stagione possa permetterci di uscire da questa situazione».

Anche Fabio Busanel, titolare del Bar Mio di via XIII Martiri conferma l'utilità di allungare l'orario. «Sarebbe preferibile per i bar chiudere alle 22 e per i ristoranti alle 23 o a mezzanotte spiega Busanel per il resto i clienti seduti si possono rilassare e si evitano gli assembramenti, noi gestori possiamo controllare meglio il locale. Qualcuno sottovaluta il problema ma nessuno si è lamentato». Sulla stessa linea la barista Valeria De Berti del bar Berto's di via Ancillotto. «Il danno maggiore è chiudere ancora alle 18 precisa siamo in grado di rispettare le regole anche dopo tale orario. I clienti nei mesi scorsi si lamentavano di non poter consumare al bancone ma ora si sono abituati. Nel pomeriggio non è un problema stare seduti, anche perché disponiamo di una trentina di posti a sedere». Anche nell'isola pedonale Mariarosa Schiabel della caffetteria Le petit cafè spiega «che non c'è stato alcun problema per la nuova disposizione di Zaia, per il servizio al tavolo obbligatorio dopo le 15 nessun cliente non si è lamentato».

Davide De Bortoli

