IL QUADRO

TARVISIO Che ne sarà del turismo estivo della nostra regione? L'avvicinarsi della bella stagione sta preoccupando e non poco le località balneari sulle quali però ci si sta già concentrando. Si parla ancora poco, invece, dell'altra faccia del turismo regionale: quello alpino. Anche ieri il presidente Fedriga ha posto l'accento su come sia necessario «differenziare il turismo montano da quello marittimo» ponendo l'accento sul fatto che se il primo avrà la possibilità di preservarsi, sarà molto difficile ciò possa avvenire per il secondo. Una visione che però non sembra essere troppo condivisa da alcuni gestori dei rifugi. «Siamo preoccupati - spiega Stefano Sinuello, presidente di Assorifugi e gestore del Pelizzo - perché non sappiamo ancora se e quando apriremo». La sensazione è di essere stati un po' dimenticati «capisco che all'inizio tutto l'interesse fosse concentrato sul contrastare la pandemia, ma speriamo che ora si inizi a riflettere anche su altri aspetti». Così se dal punto di vista istituzionale nulla si muove «ci troviamo in un limbo, senza nessun tipo di comunicazione su come muoverci», i gestori dei rifugi iniziano a chiedersi come cambiare l'approccio a una stagione ormai alle porte. «Per definizione le nostre sono strutture nate come luogo di convivenza ravvicinata, cosa che rende tutto più difficile». Se per quanto riguarda la ristorazione è facile ipotizzare siano assimilati ai ristoranti con le stesse regole da rispettare, la vera preoccupazione riguarda i posti letto. Il rifugio, infatti, ha caratteristiche differenti dagli alberghi: innanzitutto nelle camere trovano alloggio anche otto persone contemporaneamente e poi un numero di bagni limitato rispetto ai posti letto. «Come faremo a rispettare il distanziamento sociale? Un conto è avere una camera con bagno privato, un altro è doverlo condividere». Un'ulteriore difficoltà riguarda la necessità di sanificare la struttura. «Dovremo capire se potremo farlo noi o se dovremo affidarci a terzi con tutte le problematiche legate sia all'elevato turn-over di ospiti, sia alla difficoltà di raggiungere le strutture». Altro aspetto dolente sono le disdette e le mancate prenotazioni. Se nelle ultime due stagioni il settore era stato parecchio florido, infatti, ora ci si domanda cosa accadrà. «Molto dipenderà dalla gente. In un primo momento, visto anche il desiderio di luoghi isolati dove fare attività all'aria aperta, la montagna potrebbe diventare una vera via di fuga, ma dopo?». Sinuello sottolinea come gli effetti del Coronavirus si facciano già sentire e in particolare su una fetta importante come i turisti di oltre confine «le prenotazioni sono crollate. Da Austria e Germania, ad esempio, il calo è stato superiore al 90%». Il presidente di Assorifugi, che ricorda come i gestori siano esclusi dalle azioni messe in atto dal Governo «a marzo e ad aprile siamo chiusi e quindi, nonostante molti di noi viva di questo lavoro, non abbiamo diritto ai 600 euro», lancia quindi un appello alle proprietà: «Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma mi auguro che anche i proprietari facciano la loro». In che modo? «Un grande gesto di solidarietà potrebbe concretizzarsi attraverso un'azione mirata sugli affitti». A favore dei gestori, però, potrebbe giocare il fatto che l'inizio della stagione è solitamente fissato ai primi di giugno «spero però che nelle prossime due settimane qualcosa si muova e ci vengano date indicazioni precise». Più passano i giorni - infatti - e più aumenta il rischio non ci sia il tempo materiale per mettersi al passo. «Abbiamo assoluto bisogno di capire come dovremo muoverci e magari sapere se, visto il particolare tipo di struttura, ci sia l'intenzione di prevedere alcune deroghe».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA