Tanti i messaggi di vicinanza e affetto inviati alla comunità dei frati cappuccini, in cui i quattro contagiati da Covid-19 sono ancora in isolamento in un locale del convento. Le loro condizioni non danno particolare preoccupazione, ma saranno in quarantena almeno fino al 22 marzo, alla scadenza delle due settimane dall'evento della congregazione a nel padovano durante il quale hanno contratto il virus. Per ora sono gli unici quattro casi accertati del Covid-19 tra i lendinaresi, e di conseguenza sono state poste in quarantena cautelare anche alcune persone che erano state a contatto con i frati. Molti cittadini si tengono informati tramite i confratelli sulle condizioni di salute dei frati contagiati (di cui uno, peraltro, è asintomatico), che restano separati dagli altri e dai giovani postulanti per cui continua la formazione. Nella preghiera dell'adorazione, nel pomeriggio, i frati ricordano medici, infermieri, volontari di Protezione civile, Croce rossa e quanti si stanno dando da fare nell'emergenza, oltre a pregare per i malati e per le famiglie. In tempi in cui il senso di solitudine potrebbe essere effetto collaterale delle necessarie misure sanitarie, i frati del convento lendinarese stanno pensando di istituire una sorta di centro di ascolto per sentire telefonicamente le persone anziane e condividere con loro una preghiera e una chiacchierata.

Ilaria Bellucco

